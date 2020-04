Gaia, dopo Amici la scoperta: “Come svegliarmi”, la cantante parla a Rudy

Amici, Gaia Gozzi dopo la vittoria: “In una bolla per mesi”

Gaia Gozzi si è fatta intervistare da Rudy Zerbi per Radio Deejay e ha parlato di come sta vivendo questi giorni dopo la vittoria ad Amici 19. Quello di Gaia è un trionfo molto particolare perché la cantante, che già si era imposta a X Factor 10, non potrà godersi subito il pubblico, visto che le restrizioni governative imposte per il Coronavirus non le permetteranno di viversi ciò che tutti i vincitori (e non solo) hanno vissuto dopo la fine del talent show di Canale 5. Nonostante questo Gaia si è detta fiduciosa e ha parlato di questo periodo post-vittoria come “un sogno”. “Come ben sai – ha poi aggiunto parlando con Zerbi –, siamo stati in questa bolla per mesi e non avevamo il confronto col pubblico: è stato svegliarmi e vedere tutto questo amore incredibile! Sono su di giri, ho dormito poco!”.

Gaia, il momento decisivo per il suo percorso: “Da lì ho capito”

Gaia ha poi spiegato quando ha avuto la conferma che la musica fosse ciò di cui avrebbe voluto vivere per sempre: “L’anno scorso – ha raccontato la Gozzi – il momento decisivo. Con Chega è nato l’album Genesi, e da lì ho capito quello che volevo veramente fare. Scrivo da tanto, però questo percorso mi ha dato tanto in più per essere più forte sul palco, anche per capire un po’ meglio la mia vocalità”. Gaia ha voluto sottolineare anche quanto sia stato bello abbracciare tutti, seppur virtualmente, dopo la vittoria: il momento che ricorderà è proprio quello “in cui ci siamo abbracciati a distanza con le mani alzate. Ho sentito tutto il calore, anche quello di Maria”. Zerbi ha colto la palla al balzo per confermarlo a sua volta: “Il documento di un momento incredibile, molto molto particolare”. Non è stato dato spazio in alcun modo insomma alle polemiche che ha dovuto affrontare Timor Steffens.

News Gaia Amici: “Continuare a crederci”, il consiglio della vincitrice della 19esima edizione

L’intervista si è conclusa con un consiglio della Gozzi a chi ha un sogno: “Credo che la regola principale sia continuare a crederci, e farlo rimanendo sé stessi, quindi portando avanti la propria bandiera”. Quando uscirà il disco fisico di Genesi? Non chiedetecelo: la stessa Gaia ha parlato di uscita a breve ma forse è più una speranza che una previsione, visto che il Coronavirus ha rivoluzionato tutto.