Gaia Gozzi e le notti insonni: “Amici poteva essere una tomba profonda”

Gaia Gozzi in confidenza tra successo e timori: “Notti insonni. Amici poteva essere una tomba profonda per me”. In arrivo la versione italiana di Chega

Gaia Gozzi si racconta. Fresca dalla vittoria ad Amici di Maria De Filippi, si è subito rituffata in un nuovo progetto televisivo, l’edizione ‘Speciali’ del talent show della moglie di Maurizio Costanzo. Nel frattempo continua a coltivare la sua musica che va forte, anzi fortissimo anche tra il pubblico. Il brano Chega, che, come lei stessa ha affermato, la rappresenta e le calza a pennello, è piaciuto non poco. E pensare che prima di proporlo nel programma di Canale 5 le incognite sono state tante. Perché Gaia, reduce da X Factor, sa che i talent sono un’arma a doppio taglio: da un lato ti possono consacrare, dall’altro buttare giù e farti finire nel dimenticatoio…

Gaia: “Amici? Valeva la pena tentare”

“In effetti, quando ho scritto Chega mi sono resa conto che per la prima volta quello che avevo fatto, dalla melodia, al testo, al suono, mi rappresentava per davvero, che avevo davvero trovato la mia cifra”. Così la Gozzi in un’intervista rilasciata a Repubblica. “Di certo – aggiunge – non mi sarei aspettata che proprio questa canzone avesse un risultato del genere. Cantata in portoghese, proposta in un talent che predilige la canzone italiana: quello che sta succedendo invece è incredibile”. Incredibile e per niente scontato. Anzi, dopo X Factor immergersi ad Amici è stata una scommessa: “È stata una decisione che mi è costata molte notti insonni – spiega – l’idea di essere di nuovo in un talent, senza la spensieratezza dei 17/18 anni, senza la patina magica degli esordi, non mi piaceva molto. Certo, il rischio era grande, un secondo talent se finisce male può essere una tomba bella profonda. Ma valeva la pena tentare, visto che quello che voglio fare fin da quando sono piccola è cantare e scrivere canzoni”.

Gaia di Amici: progetti e futuro

Gaia oggi è concentrata su Amici Speciali e sulla riedizione di Genesi, nome del suo primo album che avrà una versione inedita a partire dal titolo (‘Nuova genesi’), che si alimenterà della versione italiana di Chega (‘Calma’) e di altri due brani: ‘Rosso delle rose’ e ‘Bela Flor’. E non è finita qui. “Sto continuando a scrivere, ho già altre canzoni pronte e spero di poterle far ascoltare a tutti nel più breve tempo possibile”, conclude la cantante.