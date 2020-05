Gaia Gozzi: solitudine e voglia di fuggire, confessione Amici Speciali

Amici Speciali, Gaia Gozzi soddisfatta per Chega: “Premio per la mia tenacia”

Gaia Gozzi continua ad avere successo nonostante la fine di Amici 19 e siamo sicuri che con la sua partecipazione ad Amici Speciali riuscirà a farsi notare da un numero maggiore di persone: sarà un’occasione per sopperire ai tanti firmacopie saltati a causa del Covid-19 e per farsi conoscere meglio da chi non ha ancora avuto modo di ascoltare la sua musica. Certo, si tratta pur sempre di una gara ma ricordiamo che la competizione passerà in secondo piano, visto che Amici Speciali è pensato soprattutto come evento per sostenere la Protezione Civile. Gaia intanto non nasconde l’entusiasmo e nell’ultima intervista di TV Sorrisi e Canzoni sembra essere davvero felice per ciò che le è sta succedendo: Chega è “tra le dieci più passate dalle radio”, ha dichiarato prima di aggiungere che “Quando l’ho saputo ho fatto i salti di gioia come se avessi vinto la lotteria”. “Pensi sia solo fortuna?”, le ha chiesto Alessandro Alicandri. “No, anzi, è un premio per la mia tenacia”.

Gaia, la famiglia e la solitudine: “Quando rivedo le mie sorelle…”

L’intervista si è concentrata molto su Chega che è stata scritta – come ha rivelato la stessa Gaia – in un momento particolare della sua vita, quando cioè amava stare molto tempo in casa da sola: “Sono convinta che le canzoni d’evasione più belle si scrivano quando hai voglia di fuggire”. “Ci sono delle immagini alle quali sei più legata?”, le hanno chiesto in merito al videoclip. “C’è – ha spiegato la Gozzi – una scena con le mie due sorelle e la mamma, sono pochi fotogrammi… ma è l’estratto di una sorpresa per il compleanno di papà. Stavano cantando ‘A te’ di Jovanotti”. Un bellissimo momento insomma. Trascorso con una famiglia che attualmente le manca tantissimo. “Non ha ancora rivisto la famiglia”, le hanno fatto notare. E lei ha risposto senza risparmiarsi: “Quando vedo le mie sorelle sul telefonino vorrei strapparle dallo schermo e stritolarle con un abbraccio”.

Gaia ad Amici Speciali: “Unione con grandi artisti vero traguardo”

Infine una domanda su Amici Speciali: “Manca poco all’inizio di ‘Amici speciali’. Come ti senti in gara vicina a tanti nomi affermati?”. “Onorata – questa la risposta della vincitrice di Amici 19 –. Ho vissuto tanto in solitudine e sento che l’unione con grandi artisti oggi sia il mio vero traguardo”. Ad Amici Speciali manca poco, e siamo sicuri che Gaia darà il massimo.