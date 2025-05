Gaia Bianchi e Tony Boy si sono lasciati: i due neogenitori ai ferri corti

Gaia Bianchi e Tony Boy si sono lasciati. Senza dubbio sono stati la coppia più discussa dell’anno, in modo particolare da quando la scorsa estate, la giovane tiktoker ha svelato di aspettare un bambino dal noto rapper. Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno considerato la loro età, ma in quel periodo hanno dimostrato di essere realmente uniti e innamorati. Proprio per questo motivo nessuno si sarebbe mai aspettato una rottura così, pochi mesi dopo la nascita della piccola Arya: è stata proprio lei a confermare, rispondendo “sì” a chi le ha chiesto: “ti sei lasciata con Tony?”.

Gaia e Tony si erano messi insieme da poco tempo quando hanno scoperto di aspettare un bambino e hanno affrontato questo periodo con gioia, convinti che sarebbe durata per sempre, purtroppo però non è facile superare il primo periodo dopo la nascita di una figlia e loro due, a quanto pare, si sono fatti travolgere dalle difficoltà di questa responsabilità che è arrivata come un fulmine a ciel sereno.

appena letto che gaia bianchi e tony boy si sono mollati la gente deve smetterla di fare figli e mollarsi subito dopo (povera bambina con due genitori così) pic.twitter.com/LaGRpCk1js — 𝓯𝓵𝓪𝓶🦋 (@misonorotta__) May 11, 2025

Tony Boy e Gaia Bianchi: amore a capolinea, è polemica

La fine della loro storia è stata confermata soltanto oggi, ma qualcuno aveva fiutato questa crisi nell’aria. Era un po’ di tempo, infatti, che non comparivano insieme, e che nessuno dei due parlava più l’uno dell’altro. Ovviamente questa rottura ha generato subito una polemica sui social: “La gente deve smetterla di fare i figli e mollarsi subito dopo” è stato questo il commento generale, di chi non sopporta più il modo in cui di recente stiamo vedendo sempre più coppie famose fare figli in fretta e poi lasciarsi poco dopo, prova del fatto che diventare genitori non è stata una responsabilità che forse hanno preso davvero sul serio.

Gaia e Tony si erano conosciuti infatti da poco, quando la scorsa estate lei ha annunciato sui social che sarebbe diventata mamma. Una notizia scioccante che ha cercato di affrontare nel migliore dei modi, prendendosi le sue responsabilità per crescere al meglio questo bambino. Purtroppo, però, l’amore con Tony non è durato e al momento non sappiamo ancora se si tratta di una crisi passeggera oppure una rottura definitiva. Questo solo il tempo ce lo dirà.