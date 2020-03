Marco Liorni rimprovera Coruzzi a Italia Sì: gaffe a microfono aperto

Marco Liorni e Marco Coruzzi a Italia Sì: il commento con il microfono aperto. Cosa ha detto

Gaffe di Mauro Coruzzi a Italia Sì. Il programma del sabato pomeriggio di Rai 1, ideato e condotto da Marco Liorni, non si ferma neanche durante l’emergenza per Coronavirus. Mentre si fermano le ospitate in studio, tanti sono i collegamenti che il padrone di casa fa con esperti del settore e persone comuni, per parlare seriamente e anche con un pizzico di sorriso della grave situazione che noi tutti stiamo vivendo in questo periodo nero. In studio sono presenti insieme a Liorni, Rita Dalla Chiesa, Manuel Bortuzzo e Elena Santarelli mentre è in collegamento dalla proprio dimora Mauro Coruzzi. E proprio lui è stato protagonista di un commento che ha prodotto una risposta in Liorni che con poche parole e una voce serissima lo ha rimproverato.

Mauro Coruzzi: cosa ha detto e a chi si riferiva

Mentre Liorni ricordava, con l’aiuto di un video, le notizie più importante su Covid-19 della settimana, ha anche fatto menzione di tanti casi che si sono registrati negli ultimi giorni al Sud, frutto a quanto pare del grande esodo dal Nord, soprattutto da Milano, che è avvenuto al momento della chiusura totale della Lombardia. A riportare la notizia sono stati i grandi quotidiani italiani lo scorso giovedì. E proprio mentre Marco Liorni riportava la notizia ai telespettatori, Coruzzi si è lasciato andare ad un commento: “Che co…ni!“, ha detto pensando di non esser ascoltato. Mauro invece aveva il microfono aperto, come gli ha giustamente ricordato il conduttore, che lo ha poi rimproverato: “Mauro, sei aperto!“.

Marco Liorni e Italia Sì: torna Domenica In con Mara Venier dopo lo stop di domenica scorsa

Era stato Lino Banfi lo scorso sabato ad annunciare lo stop di Domenica In di Mara Venier per l’appuntamento di domenica scorsa. Al posto del programma della domenica di Rai 1 era andato in onda uno speciale di Italia Sì, ma per questa domenica torna la zia Mara, ancora molto preoccupata per l’emergenza nel nostro paese.