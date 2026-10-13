Gaffe epica di Simona Ventura sulla data di morte di Rino Tommasi, su X finisce a insulti: “Idiota”

Gaffe di Simona Ventura e polemica. Pochi giorni fa, la conduttrice di Chivasso è stata protagonista di uno scivolone su X. Dopo aver adocchiato un post in cui veniva ricordato Rino Tommasi, deceduto l’8 gennaio 2025, ha lasciato un commento come se il giornalista fosse morto da poco. Immediatamente alcuni utenti le hanno fatto notare che la scomparsa della firma sportiva non era recentissima. Qualcuno non ha usato paroline gentili, per usare un eufemismo. Ventura non è stata da meno. E infatti i toni si sono alzati.

Gaffe di Simona Ventura sulla data di morte di Rino Tommasi

“Grazie Rino”, ha scritto un utente su X, postando una foto di Tommasi, con tanto di anno di nascita (1934) e di morte (2025). A ‘SuperSimo’ è sfuggito tale dettaglio. “Ma nooo”, ha digitato Ventura, aggiungendo tre emoji tristi. Una reazione che ha fatto intendere che la conduttrice ha pensato che il giornalista fosse deceduto da poche ore.

Gli sfottò su X

Il commento ha innescato una marea di sfottò. Un utente, per prendere per i fondelli Simona, le ha ricordato che è morto anche Papa Wojtyla. “Volevo essere il primo a dirtelo”, ha chiosato ironicamente l’internauta. Un altro utente l’ha sbeffeggiata scrivendo di credere che per un mazzo di fiori e le condoglianze fosse ormai troppo tardi. C’è chi ha invece semplicemente rimarcato che Tommasi è venuto a mancare a inizio 2025, senza prendere in giro Ventura, la quale si è invece azzuffata con un tale Giuseppe.

“Guarda che è morto l’anno scorso, rimbambita”, ha tuonato Giuseppe. Pronta la replica furibonda della conduttrice: “Non avevo capito IDIOTA. Ciao”. Il botta e risposta è stato rilanciato anche dalla pagina Instagram Trash Italiano, che ha contribuito a dare risalto alla faccenda.

Chi era Rino Tommasi

Salvatore Tommasi, noto a tutti come Rino, era nato a Verona il 23 febbraio 1934. Si è spento a Roma l’8 gennaio 2025. Ha avuto una grande carriera nel mondo dello sport: è stato un giornalista, conduttore televisivo e telecronista. È stato uno dei maggiori esperti italiani di pugilato e tennis. Molti lo ricordano per le sue conoscenze storiche, statistiche ed enciclopediche delle discipline di cui si è occupato. Un’altra sua qualità è stata quella di aver saputo trasformare il racconto sportivo in un’esperienza culturale e di intrattenimento di elevato livello.