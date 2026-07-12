Simona Ventura glaciale su Bettarini e i tradimenti, poi il commento sull’Isola dei Famosi e De Martino

Simona Ventura a tutto campo. La conduttrice di Chivasso ha parlato a ruota libera della sua vita privata e professionale in una lunga intervista concessa al quotidiano La Repubblica, dopo essersi messa in gioco nel comedy show “R.I.P. – Roast in peace”. Non una scelta semplice visto che nel programma vengono snocciolati temi alquanto spigolosi riferiti ai concorrenti. ‘Super Simo’ si è ritrovata ad esempio a dover rispondere sul suo matrimonio naufragato con Stefano Bettarini. Non sono nemmeno mancate frecciate sull’uso della chirurgia estetica.

Simona Ventura su Stefano Bettarini e i tradimenti: “Da 22 anni non è affar mio”

“Accetti quello che ti dicono, è stata durissima”, ha spiegato Ventura riferendosi alla sua esperienza a “R.I.P. – Roast in peace”, durante il quale si è sentita dire frasi come “È piena di botox e filler”, “Con il suo inglese agghiacciante e i modi da turista russa in Vaticano, ha messo in imbarazzo pure David Bowie”. La conduttrice, quando le è stato chiesto da che cosa si sia sentita offesa, ha così risposto: “Niente. Sono rimasta un po’ delusa quando insistevano sulla chirurgia estetica, perché è la cosa più facile. Insomma, per chi fa televisione e comunicazione, ci sta; non sarò la prima né l’ultima. Per il resto (ride), tutto vero. Sapevo che avrebbero esplorato ogni meandro”.

Tra i meandri esplorati ci sono stati anche quelli dei rapporti intimi con il suo primo marito Stefano Bettarini e i tradimenti. “Sono 22 anni che non è più affar mio. Con Giovanni (Terzi) non mi manca niente”, ha tagliato corto con tono glaciale, ricordando di essersi separata dall’ex calciatore nel 2004.

Selvaggia Lucarelli alla conduzione dell’Isola dei Famosi: il commento di Ventura

L’Isola dei Famosi è un programma a cui Ventura è molto legata. Fu sotto la sua conduzione che il format ebbe vasto successo. Tra l’altro lo ha sperimentato come concorrente. Quest’anno Mediaset ha deciso di dare il timone a Selvaggia Lucarelli, rivoluzionando la trasmissione che non sarà più trasmessa in diretta. Sparirà anche lo studio. Cosa ne pensa ‘Super Simo’?

“Sarà una cosa tutta nuova per me e per i cultori dell’Isola, l’anno scorso condotta egregiamente da Veronica Gentili. Cambierà davvero tutto, sarà un racconto filmato. Non la ritengo la ventesima edizione, ma uno spin off moderno. Sono un po’ old style, ancora legata ai collegamenti”.

L’opinione su Stefano De Martino

La conduttrice ha anche parlato della scelta della Rai sul Festival di Sanremo 2027. La conduzione e la direzione artistica sono state messe nelle mani di Stefano De Martino. Secondo Ventura la dirigenza della tv di Stato ha fatto la scelta giusta. “Come vedo Stefano a Sanremo? Da Dio. Si prepara, è in gamba. Bisogna solo non fargli venire l’ansia da prestazione e non fargli sentire la pressione, la stessa dei calciatori giovani che hanno successo”.

Ha proseguito sottolineando che per il conduttore di Affari Tuoi non sarà facile, soprattutto per via della pesantissima eredità di Amadeus e Carlo Conti. Nonostante ciò, è convinta che l’ex marito di Belén Rodriguez “farà bene”.

Mara Venier “coraggiosissima” e Giovanni Terzi “uomo straordinario”

Mara Venier, con la quale ci sono stati anni di gelo in passato a cui è seguita la riappacificazione, sarà ancora alla guida di Domenica In. “Beh ma è coraggiosissima, eroica: quello è il suo vestito – ha dichiarato Ventura – Ci godiamo ancora la sua domenica pomeriggio, fa le interviste più belle. Tutti possono fare i conduttori quando c’è il gobbo, basta leggere. Mara è una bomba: quando parla è coinvolgente”.

Infine ha parlato del marito Giovanni Terzi, con il quale ha da poco festeggiato due anni di matrimonio, dopo un fidanzamento lungo sei. Ha definito il giornalista un “uomo straordinario, perbene, protettivo”.