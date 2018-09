Gaffe nella prima puntata del Grande Fratello Vip: c’entrano Le Donatella

La Gaffe della prima puntata del Grande Fratello Vip riguarda Le Donatella

Grande gaffe nel corso della prima puntata del Grande Fratello Vip. In questa prima serata, i concorrenti hanno già forse commesso un errore. Sappiamo solo noi telespettatori che Le Donatella, Walter Nudo e Maurizio Battista hanno iniziato ieri sera il reality andando a finire nella Caverna. Da qui, solo Silvia e Giulia Provvedi sono passate all’interno della Casa. Prima del loro ingresso, Ilary Blasi le ha raccomandate di mantenere questo segreto. Gli altri concorrenti, infatti, non dovrebbero sapere della presenza di un’altra zona della Casa. Già da ieri sono stati sequestrati i telefoni a tutto il cast, il quale ha trascorso la notte in hotel. Dunque, non potevano sapere della Caverna. Eppure pare proprio che qualcuno già conoscesse questo particolare. Al pubblico di Canale 5 non è sfuggita la domanda di Giulia Salemi alle due gemelle. La modella ha chiesto a Silvia e Giulia com’è questa zona segreta della Casa. Una gaffe che è stata subito notata dai telespettatori.

Su Twitter non sono mancati i commenti da parte del pubblico, che ha notato subito la domanda della Salemi. La conduttrice aveva fatto intendere che gli altri concorrenti non sono a conoscenza della presenza della Caverna. Ma, invece, la modella ha fatto questa domanda che non è apparsa per nulla strada. Dunque, la Salemi sapeva già della notte trascorsa in questa zona da Le Donatella, Walter Nudo e Maurizio Battista. Una gaffe che non è potuta passare inosservata alle orecchie attente del pubblico di Canale 5. Sicuramente non mancheranno altri colpi di scena in futuro. Nelle passate edizioni Vip del Grande Fratello abbiamo potuto assistere a diversi momenti inaspettati.

Non mancano le gaffe anche quest’anno nel reality. Nel frattempo, mentre Silvia e Giulia sono salite in Casa, Walter e Maurizio sono ancora nella Caverna e non si sa bene cosa accadrà. Infatti, i due potrebbero raggiungere le due gemelle oppure continuare il loro percorso all’interno di questa zona “segreta”.