Gaetano Fidanzati, beffa per Belén Rodriguez: lui beccato con un’altra tra coccole e carezze

Oltre al danno, la beffa per Belén Rodriguez? Nei giorni scorsi, come ha lasciato chiaramente intendere la stessa showgirl argentina, è giunta al capolinea la relazione con Gaetano Fidanzati. La modella e il personal trainer, per un paio di mesi estivi, sono stati inseparabili. Poi, la notte di Ferragosto, è accaduto un patatrac. Lei è stata paparazzata a Porto Cervo in compagnia di un ragazzo. Gaetano quel giorno era a Forte dei Marmi e, a quanto pare, all’oscuro di certi ‘movimenti’ dell’allora fidanzata. Infatti, ha deciso di mettere in pausa la storia d’amore, che è definitivamente naufragata qualche settimana dopo. Tornato single, il giovane sembra che non abbia perso tempo sul versante sentimentale. Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter, ha raccontato che nelle scorse ore si è concesso coccole e atteggiamenti intimi con una donna misteriosa.

Gaetano Fidanzati ha una nuova fidanzata? Belén beffata

Parpiglia ha sostenuto che il personal trainer milanese, dopo la rottura con Belén, è stato avvistato in Versilia in compagnia di una misteriosa ragazza bionda. I due piccioncini sarebbero stati immortalati sabato 12 settembre, intorno alle 22.35, all’interno di un locale. Non erano soli. Con loro c’erano anche altri amici. Ma non è passata inosservata una certa vicinanza.

Stando a quanto appreso da Parpiglia, Fidanzati e la giovane si sarebbero scambiati coccole e carezze per tutta la serata, arrivando persino a tenersi per mano. Se la relazione fosse confermata, vorrebbe dire che il personal trainer avrebbe superato rapidissimamente la fine della storia con Belén, la quale potrebbe persino sentirsi ‘beffata’ dal fatto che l’uomo con cui stava fino a pochi giorni fa già frequenta un’altra ‘lei’.

Il periodo complesso di Belén Rodriguez

Per la showgirl argentina è un momento delicato. Nei giorni scorsi ha anche dovuto affrontare gli attacchi di Fabrizio Corona, che l’ha accusata di essere andata a letto con suo cognato, Ignazio Moser. Belén ha smentito questa ricostruzione, affermando di aver denunciato l’ex re dei paparazzi che, però, ha continuato a sostenere la sua tesi. Sulla questione hanno invece evitato di pronunciarsi Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che hanno proseguito la loro vita come se nulla fosse, continuando ad apparire insieme e felici pubblicamente.