Belén Rodriguez lasciata da Gaetano Fidanzati con un messaggio su WhatsApp, il retroscena su cosa ha scritto

Nuovi retroscena sulla fine della relazione tra Belén Rodriguez e Gaetano Fidanzati: a raccontarli è Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter. Secondo quanto riferito dal giornalista, sarebbe stato il personal trainer a decidere di mettere fine alla love story. E l’ultimo capitolo dell’intreccio amoroso sarebbe stato un messaggio via WhatsApp tramite cui il giovane avrebbe informato la showgirl argentina di non voler più proseguire la frequentazione. The end!

Belén Rodriguez e Gaetano Fidanzati: come sarebbe finita la love story

Parpiglia è colui che ha sostenuto che Belén, la notte tra il 14 e il 15 agosto, mentre Gaetano si trovava a Forte dei Marmi, avrebbe trascorso una notte brava in Sardegna, a Porto Rafael. Allora la modella si infervorò con il giornalista, affermando di non aver fatto nulla di male. Tuttavia Fidanzati disse che alcuni movimenti della compagna non gli erano chiari e decise di mettere in pausa la relazione.

“Lui ha capito che la Rodriguez gli ha raccontato una bugia cercando di screditare l’articolo in cui raccontavamo la sua notte brava e, soprattutto, raccontavamo la verità”, scrive ora Parpiglia. Dopo i fatti ferragostani sembrava che il legame tra Belén e il personal trainer fosse definitivamente arrivato al capolinea. Poi il colpo di scena: Gaetano è apparso in una storia Instagram della showgirl. Pareva quindi che fosse avvenuta la riconciliazione e che l’amore avesse ripreso quota dopo la battuta d’arresto. E invece…

L’addio attraverso un messaggio scritto su WhatsApp

E invece a distanza di pochi giorni la vicenda ha subito un’altra svolta inattesa: Belén e Gaetano hanno smesso di seguirsi su Instagram e hanno smesso di apparire insieme. Si è così compreso che la love story si era conclusa. Ora Parpiglia rivela un nuovo retroscena, spiegando che il personal trainer avrebbe messo la pietra tombale sulla relazione con un messaggio su WhatsApp.

Nel comunicare all’ex moglie di Stefano De Martino la scelta di chiudere, il giovane avrebbe usato poche e semplici parole. A quel punto, a Belén non sarebbe rimasto altro da fare che prendere atto della decisione di Fidanzati. Così sarebbe calato il sipario su una storia d’amore che fino a pochi giorni prima era stata presentata come una fiaba, alimentata da vacanze esclusive in diverse località marittime.