Gaetano Arena, lo sfogo ‘oscuro’. La situazione con Erica Piamonte

Grande Fratello, Gaetano Arena spunta sui social: “I fiumi, se non sono azzurri come dico io, non hanno futuro con me!” La situazione con Erica Piamonte

Cosa sta succedendo tra Gaetano Arena ed Erica Piamonte? La situazione si fa sempre più ingarbugliata. Il rapporto nato al Grande Fratello Nip, quasi in maniera rocambolesca, ora pare che sia sulla graticola e i ‘forse’ sul suo prosieguo si fanno sempre più incalzanti. I fan sono in trepidazione, soprattutto dopo le parole rilasciate poche ore fa del graphic designer che si è espresso dal suo profilo Instagram. Nella fattispecie, Gaetano ha esternato dichiarazioni assai enigmatiche che, però, sembrerebbero non promettere nulla di buono.

“Dove scorre un fiume rosso non può scorrere un fiume azzurro”, le parole di Gaetano Arena

Gaetano poche ore fa è apparso in un paio di Instagram Stories, registrate mentre stava viaggiando in treno, rilasciando delle dichiarazioni alquanto criptiche: “Dove scorre un fiume rosso non può scorrere un fiume azzurro. Il fiume azzurro è purezza, lealtà, il fiume rosso è sia cuore sia importanza, ma quando è vero scorre. E ricordatevi sempre che i fiumi però sono sempre azzurri e se non sono azzurri come dico io non hanno futuro con me!”. Che cosa avrà voluto intendere? E soprattutto, a chi sono rivolte? Forse a Erica?

Erica e Gaetano insieme alla festa del Grande Fratello: nessun indizio ‘zuccheroso’

Intanto nella giornata di ieri la Piamonte, a chi le domandava se avesse visto Arena dopo il reality, ha scritto: “Ragazzi, per quanto riguarda Gaetano, la situazione è che dopo la finale non siamo riusciti a vederci, anche se ci siamo sentiti ovviamente! Quindi non è successo niente per poter trarre conclusioni affrettate, come purtroppo è stato fatto da alcuni”. Di lì a poche ore, la ragazza ha incontrato Gaetano durante la festa conclusiva del Gf con tutti i concorrenti (l’evento si è tenuto ieri sera). Dal party non è emersa alcuna foto insieme o alcun segnale ‘zuccheroso’. L’unica cosa che è trapelata sono state le Stories ‘oscure’ fatte in treno da Arena. E ora? Che succede?