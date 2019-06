Gaetano Arena e Daniele Dal Moro ai ferri corti: è guerra dopo il Gf

Grande Fratello, Gaetano Arena e Daniele Dal Moro a un passo dallo scontro

Gaetano Arena e Daniele Dal Moro nella Casa del Grande Fratello 2019 non si sono mai presi moltissimo, insomma non erano proprio migliori amici. Magari a causa di Martina Nasoni? Non è dato saperlo, ma è possibile dato che a Gaetano nei primi giorni piaceva molto la vincitrice, che invece si è avvicinata poi a Dal Moro e il resto è cosa nota (oggi Daniele e Martina sono insieme a Verona, la città in cui vive lui). Nonostante questo, Daniele e Gaetano non sono mai arrivati allo scontro in Casa, ma potrebbero arrivarci tra non molto su Instagram. Chissà se continueranno a ignorarsi dopo le ultime frecciatine che si sono lanciati a vicenda. Eh sì, perché uno ha attaccato e l’altro ha ripagato con la stessa moneta.

Gaetano Arena contro Daniele Dal Moro? L’ultimo messaggio su Instagram parla chiaro

Gli ex gieffini dedicano diverso tempo ai loro fan, rispondendo alle loro domande su Instagram. Non lo fanno solo Daniele e Gaetano, ma anche altri! Dal Moro lo fa spesso, comunque, e quando gli è stata fatta una domanda sull’altro, lui ha ignorato completamente il suo nome rispondendo soltanto a metà domanda (su un altro concorrente). Evidentemente Gaetano ha letto tutto, o forse no, fatto sta che poche ore fa qualcuno gli ha chiesto cosa pensa di Daniele e lui ha risposto così: “Di chi???”. È chiaro che avrebbe potuto ignorare del tutto la domanda, scegliendo di non condividerla. Ma se lo ha fatto, avrà avuto i suoi motivi. Ripagare Daniele con la stessa moneta, per esempio, potrebbe essere un’ipotesi! Continueranno a farsi la guerra in questo modo oppure arriveranno allo scontro a viso aperto?

News Gf, Gaetano Arena parla degli ex concorrenti: le sue parole

Se non ha risposto alla domanda su Daniele, Gaetano ha risposto alle domande su altre ex concorrenti. Su Guendalina Canessa, per esempio, ha scritto: “Il mio amore! È una persona fantastica, solae, positiva, educatissima, allegra, altruista, bella, anzi bellissima, una persona fantastica!”. Poi ha scherzato su un duetto in arrivo con la Vignali – che è amica anche di Daniele -, ha detto che gli mancano moltissimo Kikò ed Enrico. Ha promesso a Mattina che gli farà una maglietta molto presto. Infine, su Ivana ha scritto: “Mi hermana. è troppo, ma troppo, ma troppo simpatica e buona, le voglio un mondo di bene”.