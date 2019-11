Gaetano Arena deluso, attacca Ambra Lombardo: “Basta str….te!”

Gaetano Arena risponde ad Ambra Lombardo dopo lo sfogo sui social. È guerra aperta?

Sembra essere la storia infinita quella che coinvolge Ambra Lombardo, Gaetano Arena e Kikò Nalli. Gli ex gieffini si sono pericolosamente incastrati e stanno dando scandalo. La causa? Un presunto bacio che l’ex professoressa si sarebbe scambiata con il modello napoletano, alle spalle dell’ex marito di Tina Cipollari. Su questa effusione/non effusione se ne stanno dicendo tante, anzi tantissime! C’è un caos assurdo. Tra stories su Instagram, ospitate da Barbara d’Urso la verità sembra non voler venire fuori. Alcuni ritengono che il bacio ci sia stato per davvero, altri invece no. Per esempio, proprio il celebre parrucchiere è convinto che quelle foto che circolano siano state tratte da un video e che non siano degli scatti veri e propri. E ovviamente anche Ambra Lombardo ritiene la stessa cosa. “Ma quale bacio appassionato? Era un semplice saluto tra amici!”.

Gaetano Arena e la risposta al pesante sfogo di Ambra Lombardo

Proprio ieri, Gaetano Arena è stato ospite a Pomeriggio Cinque ma le cose che sono state dette durante la puntata non sono piaciute alla compagna di Kikò Nalli che ha sbottato sui social e si è detta pure pronta a prendere seri provvedimenti. La ragazza è apparsa davvero molto infastidita, tant’è che ha usato parole forti per descrivere il suo stato d’animo. E la risposta del tenebroso ventiduenne di certo non si è fatta attendere. Gaetano infatti si è sfogato sui social: “In merito alle cose che ha dichiarato Ambra nelle sue storie mi viene solamente da ridere, perché chi mi conosce da anni e anni sa benissimo che l’amicizia per me è sacra e mai tradirei un amico/a. Danno la colpa a me quando non c’entro assolutamente nulla! Lei è la prima a sapere benissimo che quando ci siamo visti, dove ci siamo incontrati e i posti a sedere li ha scelti lei. Quindi che devo pensare? Che ha organizzato tutto lei?”.

“Io non c’entro nulla. Sono deluso profondamente”

“E questa cosa che mi hanno incolpato sul nulla mi ha deluso profondamente, perché non infanghi amici a cui dici di voler bene con la cattiveria che hanno avuto loro con me, quando ripeto per l’ennesima volta che non c’entro nulla! Quindi basta str….te. Grazie”,ha concluso così Gaetano. Si spegneranno le polemiche? Chissà!