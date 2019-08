Gabry Ponte, mano morta su Elisabetta Gregoraci: scuse e spiegazioni

Gabry Ponte e la mano morta sul fondoschiena di Elisabetta Gregoraci a Battiti Live: arrivano le scuse e i chiarimenti. Anche l’ex di Briatore interviene sul caso

Quella mano morta che indigna il web. A Gabry Ponte non è stato perdonato il gesto nei confronti di Elisabetta Gregoraci che è finito in mondo visione, ieri 7 agosto durante l’ultimo appuntamento di Battiti Live, in onda su Italia 1. Nel corso dello show musicale il deejay ha fatto la sua performance in qualità di ospite e quando è giunto il momento dei saluti è stato affiancato dall’ex moglie di Flavio Briatore. Ed è proprio lì che la manina, involontariamente, è scivolata dove non doveva finire, sul fondo schiena della conduttrice che, in maniera sapiente, si è divincolata con nonchalance. Tuttavia il gesto ha fatto molto rumore sui social, dove sia Ponte sia Elisabetta hanno detto la loro su quanto accaduto.

La reazione di Elisabetta Gregoraci sulla vicenda

Sul web qualcuno è arrivato addirittura a parlare di molestie. Forse troppo, tanto che la stessa Gregoraci, tra le sue Stories Instagram, è tornata sulla vicenda, piazzando un emoticon della risata e scrivendo: “Ma cosa fai?”. Un modo saggio per non ingigantire un siparietto che è già diventato un caso. Anche Gabry Ponte, sempre tramite un’Instagram Stories, ha commentato l’accaduto simpaticamente, postando il video di quanto successo e scrivendo: “Epic fail. Scusa, pensavo fosse Alan Palmieri (l’altro conduttore dei Battiti Live, ndr)”. Tuttavia il caso non si è sgonfiato e gli attacchi al deejay sono continuati. Situazione che lo ha spinto a fare ulteriore chiarezza.

“Se fosse per me l’ergastolo a chi molesta una donna o un bambino”. Gabry Ponte si difende

“Se fosse per me l’ERGASTOLO a chi molesta una donna o un bambino, ma ti assicuro che non è questo il caso. Conosco da anni Elisabetta e tra noi c’è un rapporto di professionalità e rispetto. Non era un gesto fatto intenzionalmente e si vede chiaramente. Se ci scherza sopra lei potete farvi una risata anche voi.. non credi?”. Questa la risposta di Ponte a un utente Instagram che lo ha attaccato. Il caso è chiuso.