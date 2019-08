Battiti Live 2019 quinta puntata: i cantanti dell’ultima puntata

By

Battiti Live 2019: i cantanti presenti all’ultima puntata

Ultimo appuntamento con Battiti Live, l’evento musicale itinerante di Radionorba presentato da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. La quinta puntata andrà in onda mercoledì 7 agosto su Italia 1. Quest’anno, la rassegna – giunta alla diciassettesima edizione – ha accolto alcuni dei nomi più importanti della musica italiana ed internazionale. Nell’ultima puntata, dal molo San Nicola di Bari, saliranno sul palco: Alessandra Amoroso, Francesco Renga, Måneskin, Ofebanch, Fabrizio Moro, Achille Lauro, Elettra Lamborghini, i Boomdabash, Max Pezzali, Elodie, Annalisa, la Dark Polo Gang, Francesco Gabbani e Joey. In scaletta anche LP, la cantautrice italo-americana ai vertici delle classifiche di tutta Europa.

All’ultima puntata non mancheranno Gabry Ponte e Mariasole Pollio

Pure nell’ultima puntata di Battiti Live non mancherà l’appuntamento con Gabry Ponte e la sua “discoteca italiana”, un remix di successi di ogni tempo pensato in esclusiva per l’evento organizzato da Radionorba e Mediaset. Ci sarà poi la webstar e attrice 15enne, Mariasole Pollio, ‘inviata speciale’ nella piazza, che nell’ultimo appuntamento della kermesse musicale darà voce ai numerosi fan che potranno interagire rivolgendo domande ai loro beniamini.

Grande successo per Battiti Live su Italia Uno

Ogni mercoledì sera Battiti Live è tra i programmi più seguiti in tv: ogni puntata appassiona quasi due milioni di telespettatori.