Gabriele e Silvia insieme dopo Temptation: parla papà Pippo Franco

Pippo Franco interviene sulla scelta di Gabriele di uscire insieme a Silvia da Temptation Island Vip: il pensiero del comico

Si è da poco conclusa la seconda edizione di Temptation Island Vip e una delle sorprese dell’ultima serata è stata vedere uscire assieme Gabriele Franco e Silvia Tirado. Oggi papà Pippo è intervenuto sulla scelta, scrivendo un post social dedicato al figlio. Ricordiamo che durante l’ultimo falò di confronto, quest’ultimo ha prima piantato in tronco la ragazza, poi, aiutato anche da Alessia Marcuzzi, ci ha ripensato e ha deciso di darle un’ultima possibilità. A patto che da ora in poi il rapporto segua i suoi schemi e non più le prese di posizione della fidanzata. Prese di posizione che le hanno attirato, durante il percorso nel reality, parecchie critiche del pubblico, che si è riversato su Twitter dove è piovuta una marea di commenti tutt’altro che lusinghieri. Gran parte degli utenti, inoltre, hanno sperato che Gabriele spezzasse il rapporto, ma il giovane ha fatto il contrario.

“Preoccupati più della tua coscienza che della tua reputazione”

Alla luce di tutto questo, Pippo Franco ha riservato queste parole per il figlio: “Preoccupati più della tua coscienza che della tua reputazione. Perché la tua coscienza è quello che tu sei, la tua reputazione è ciò che gli altri pensano di te. E quello che gli altri pensano di te è problema loro.” Il pensiero è un calco di una riflessione di Charlie Chaplin e ben rende che cosa pensi Pippo di quanto stia accadendo. Ossia che Gabriele debba guardare al suo cuore e alle sue ragioni, isolandosi dal chiacchiericcio attorno alla sua love story.

Pippo su Silvia: “L’ho vista poche volte, dieci volte è dire tanto e non abbiamo mai parlato o approfondito. Si vede che non è ancora il momento”

Non è la prima volta che il personaggio televisivo parla della relazione del figlio. Pochi giorni fa, al magazine Spy, a proposito di Silvia, ha dichiarato: “L’ho vista poche volte, dieci volte è dire tanto e non abbiamo mai parlato o approfondito. Si vede che non è ancora il momento. Queste sono cose che riguardano Gabriele: quello che conta è la sua libertà”.