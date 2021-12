Gabriele Rossi preoccupato per Garko: “Ansia, ho bisogno di sentirlo”

Strappo alla regola per Gabriele Rossi. Da sempre molto riservato sulla sua vita privata l’attore ha deciso di concedere un’intervista al settimanale Nuovo per parlare della sua complicata situazione lavorativa e del nuovo fidanzato, il cantante di X Factor Licitra. Impossibile poi non menzionare l’ex di Rossi, Gabriel Garko, con il quale è rimasta una bella amicizia dopo la rottura. Una storia che ha fatto chiacchierare parecchio appassionati di gossip e non.

Gabriele Rossi non ha nascosto una certa preoccupazione per Garko, che negli ultimi anni è stato messo da parte nel campo della recitazione. Si è parlato di Gabriel più per le sue vicende sentimentali, dalla relazione fake con Adua Del Vesco al coming out, che per altro. Rossi ha così rivelato:

“Ci sentiamo spesso, sento anche sua sorella. Il mondo del lavoro lo ha messo da parte. Sono quattro anni che Gabriel non torna sullo schermo! Questo gli crea ansia: voglio sentirlo per sapere se sta bene, se è sereno, se vanno avanti i suoi progetti. Tra noi e tra le nostre famiglie è rimasto l’affetto”

L’ultimo film sul grande schermo di Gabriel Garko – Lazarat Burning – risale al 2017 e nello stesso anno l’attore ha fatto un breve cameo nell’ultima stagione de Il bello delle donne. Di recente il 49enne è apparso a Ballando con le Stelle in qualità di ballerino per una notte e ha tirato in ballo un imminente progetto teatrale: un ritorno in grande stile sul palcoscenico per Garko?

Milly Carlucci e i suoi giurati ne hanno approfittato per chiedere a Gabriel di partecipare come concorrente alla prossima edizione del programma e il diretto interessato ha ammesso che valuterà la proposta. Nel frattempo Dario Oliviero – questo il vero nome dell’interprete – si gode il nuovo fidanzato, la cui identità è avvolta nel mistero anche se dovrebbe chiamarsi, secondo i beninformati, Mattia.

Lo sfogo di Gabriele Rossi

Pure Gabriele Rossi è lontano dalle scene da tempo: a detta dell’attore la sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello Vip, dove si è classificato al secondo posto dietro Alessia Macari, ha penalizzato la sua carriera in tv e al cinema:

“Un attore che fa il GF non viene mai visto di buon occhio. Per due anni non sono stato ammesso ai provini, mi sono rialzato da un anno. Ci sono stati motivi per la partecipazione al reality. Per esempio, lavorare a Mediaset nella fiction Solo per amore. Quando poi le alte sfere ti convocano per scegliere, di fatto è una scelta che pretende un sì! L’ho pagato sulla mia pelle”

L’amore per Licitra

Oggi Gabriele Rossi è legato a Licitra, il cantante che ha vinto X Factor nel 2017. Il primo si è dichiarato felicemente fidanzato: è contento di aver conosciuto una persona speciale come Lorenzo.