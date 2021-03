Gabriele Rossi, ex di Garko, silenzio rotto sull’Ares: forti dichiarazioni

Si torna a parlare della presunta setta legata alla casa di produzione Ares Film. Gabriele Rossi, infatti, ha rilasciato un’intervista a Repubblica dove ha commentato gli ultimi sviluppi sul caso venuto fuori nel corso del Grande Fratello Vip. La Procura di Roma, infatti, ha aperto un’inchiesta sul suicidio di Teodosio Losito dopo le dichiarazioni sulla Ares, fatte da Massimiliano Morra e Rosalinda Cannavò all’interno del reality. Inoltre, negli scorsi giorni, sono state ascoltate alcune persone informate sui fatti, tra cui anche Gabriel Garko.

“Gabriel Garko è nel periodo giusto della sua vita, ora ha forza di potersi permettere di dire la verità. E lo ha fatto parlando con la procura”, queste le parole di Gabriele Rossi che ha raccontato di dover dire grazie a sua madre se è riuscito ad aprire gli occhi prima di firmare il contratto con la casa di produzione. Ecco le sue parole: “La libertà rispetto alle scelte lavorative era deviata dalle esclusive che mi chiedevano. Non ho accettato e al mio personaggio è stata tagliata la testa. Ho opinioni chiare, ma non le espongo”.

Gabriele Rossi, ospite a Live Non è la D’Urso, qualche mese fa aveva raccontato di aver conosciuto Gabriel Garko sul set de L’onore e il rispetto 2. Un periodo dove Garko era fidanzato con un altro ragazzo. La loro, dunque, inizialmente è stata una storia clandestina, diventata dopo 10 anni un vero e proprio fidanzamento che, per diversi motivi, poi è terminato.

Quando si sono fidanzati, Rossi ha subito chiesto a Gabriel Garko di vivere il rapporto con una lieve apertura, chiedendogli di non dire bugie almeno alle persone che frequentavano con una certa assiduità. Inizialmente, a detta di Rossi, Garko ha accettato con resistenza ma, successivamente, sembra aver apprezzato questa nuova condizione.

A detta dell’attore, la gelosia tra i due era molto forte. Molte le liti che, nelle migliori delle ipotesi, si concludevano con uno dei due che si toglieva la fede: “Quando stai insieme a un personaggio così ingombrante, ti rendi partecipe di alcuni meccanismi per tentare di proteggerlo. Quanto l’ho amato? Tanto. Ho voluto fortemente rimanere in buoni rapporti”.

Mantenere un rapporto di amicizia con Gabriel Garko non è stato semplice per Rossi che ha fatto di tutto per non perdere il suo ex fidanzato.

Un’intervista molto toccante quella di Rossi che dalla d’Urso si era anche commosso dopo aver ricevuto una sorpresa da parte di Gabriel Garko, che gli aveva rinnovato la promessa di esserci sempre l’uno per l’altro. Un rapporto molto intenso quello tra i due che non hanno mai spesso di essere presenti al momento opportuno.