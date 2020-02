Gabriele Muccino a La vita in diretta: la sorpresa di Emma Marrone

La vita in diretta, Gabriele Muccino ospite per parlare del film Gli anni più belli: Emma Marrone è nel cast

Emma Marrone in questi giorni è al cinema con Gli anni più belli, il nuovo film di Gabriele Muccino. E proprio il regista oggi è stato ospite a La vita in diretta per parlare della pellicola appena uscita. Non poteva sospettare minimamente che durante l’intervista con Alberto Matano gli sarebbe arrivata una sorpresa! Nel film infatti c’è l’esordio di Emma come attrice e proprio lei ha mandato un video di saluti a Muccino in studio, che non sospettava nulla. Proprio per questo la sorpresa è stata doppia: l’emozione per il video e le belle parole che Emma ha dedicato al regista che l’ha lanciata come attrice. Muccino infatti ha voluto fortemente Emma nel suo film.

Emma Marrone e la sorpresa a Gabriele Muccino: “Grazie per avermi aiutato a credere in me stessa”

Dopo averla incontrata e conosciuta in diverse occasioni le ha proposto di fare un provino, pensando che sarebbe stata una brava attrice. Emma ha quindi voluto ringraziarlo per aver creduto in lei: “Mi raccomando goditi questo momento perché te lo meriti. E grazie ancora per avermi aiutato a credere così tanto in me stessa. Grazie per avermi dato questa bellissima possibilità di esprimermi in altre forme. Divertiti, divertiti sempre”. Gabriele è rimasto parecchio sorpreso di questo video, ha infatti esclamato: “Non lo sapevo, è una sorpresa!”. Passato lo stupore, Matano ha affermato che la vera sorpresa è stata Emma nelle vesti di attrice: questa è stata la sua sensazione da spettatore del film.

Gabriele Muccino parla di Emma come attrice: “Lei poteva recitare, anzi doveva”

E così Gabriele Muccino ha elogiato Emma come attrice: “Io ci sono arrivato piano piano e ho capito che lei poteva recitare, anzi doveva recitare quando le ho fatto il provino. È stata la prova che poteva transitare nel cinema. Sono felice di questa scelta che ho fatto e che lei ha fatto insieme a me”.