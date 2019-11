Gabriele Greco è diventato papà: è nata la sua prima figlia

Gabriele Greco è diventato papà: l’attore annuncia su Instagram la nascita della sua prima figlia

Gabriele Greco è diventato papà ed è lui stesso a darne l’annuncio sui social. Scendendo nel dettaglio, su Instagram l’attore condivide uno scatto della manina della piccola, subito dopo la moglie Alessandra. È quest’ultima, infatti, ad annunciare al pubblico la nascita della loro bambina. Il noto attore di fiction, come Squadra Antimafia e Provaci ancora Prof, e della soap Vivere è diventato padre. Il 6 luglio scorso la moglie rivelava di essere in dolce attesa. In particolare, Alessandra condivideva una foto che la ritraeva insieme a Gabriele, dove era impossibile non notare il pancino. Dopo ben dodici lunghi anni di fidanzamento e tre di matrimonio, Greco accoglie la sua prima figlia insieme alla moglie. Solo qualche ora fa, entrambi hanno pubblicato un post dove dichiaravano che molto presto avrebbero conosciuto la loro bambina, a cui hanno dato il nome di Galatea.

Gabriele Greco dà il suo benvenuto a Galatea, la sua prima figlia

“Sei arrivata nel cuore della notte. Sei la vita e ci stai già insegnando ad apprezzare il significato più profondo. Benvenuta Galatea”, scrive Gabriele su Instagram. Impossibile non notare l’emozione di Greco all’interno di questo post, che dà la lieta notizia a tutti i suoi fan. In queste ultime ore, dopo i post condivisi da entrambi ieri, si attendeva l’arrivo della bambina. Ed ecco che finalmente i due neo genitori hanno potuto conoscerla e tenerla tra le loro braccia. “La vita è magia. Decide lei quando arrivare. E se tarda la amerai ancora di più”, scriveva l’attore qualche ora fa. Intanto, anche Alessandra dà il suo annuncio al pubblico che la segue su Instagram con la stessa foto condivisa da Gabriele: “Famiglia, dove inizia la vita e l’amore non finisce mai. Benvenuta Galatea.”

Gabriele Greco, è nata Galatea dopo tanta attesa: l’attore diventa per la prima volta padre

Gabriele Greco, diventato padre, dà così il suo benvenuto alla piccola Galatea. Tanta emozione per l’attore, che dopo tanta attesa può finalmente abbracciare la piccola. Infatti, sembra proprio che i due neo genitori abbiano dovuto attendere più tempo del previsto. “Sei pigra come la mamma e una brava attrice come papà. Insomma, di uscire da questa panciotta non ne vuol proprio sapere”, scriveva ieri su Instagram la moglie Alessandra. Ora finalmente la piccola Galatea ha scelto di venire al mondo e di conoscere così i suoi due genitori.