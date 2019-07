Gabriele Greco e sua moglie aspettano un bambino: l’annuncio ufficiale

Gabriele Greco diventerà presto papà. La moglie del bello della tv, indimenticabile interprete della soap Vivere e protagonista di tante fiction di successo come Capri, Squadra Antimafia e Provaci ancora Prof. è in dolce attesa. A dare il lieto annuncio dal suo profilo Instagram è proprio la bella consorte, condividendo con i suoi seguaci una foto con il pancino in evidenza mentre Gabriele la abbraccia con tenerezza. Alessandra e Gabriele, dopo dodici lunghi anni di fidanzamento si sono sposati nel 2016 e a breve diventeranno genitori per la prima volta. Infatti la moglie di Greco dovrebbe essere al sesto mese di gravidanza, come si evince dalla didascalia della foto social dove appaiono con un grande e luminoso sorriso stampato in volto. Un sorriso che racconta tutta la gioia per questa lieta notizia dopo una solida unione d’amore che va avanti da così tanto tempo.

Il lieto annuncio su Instagram della moglie di Gabriele Greco: “Bambino in arrivo”

“New project coming soon“, scrive semplicemente Alessandra con accanto la faccina di un angioletto. Il messaggio abbinato alla fotografia è chiarissimo, ma sono gli hashtag scelti a corredo che raccontano di più e che svelano qualche dettaglio ulteriore. Infatti la moglie dell’attore Gabriele Greco, rigorosamente in inglese, aggiunge anche queste parole: “pregnant”, “pregnantstyle”, “sixmonthspregnant”, “babyg”, “babyiscoming”, “newborn”. Insomma un vero e proprio annuncio ufficiale in cui si capisce che la donna è in dolce attesa da sei mesi e che la famiglia si sta allargando, tanto che simpaticamente Alessandra parla di “nuovo progetto in arrivo”. Tanti i messaggi di congratulazioni e i commenti, tra cui appare ovviamente quello di Gabriele che posta un cuoricino. Al cuoricino di lui, lei risponde con un altro cuoricino e un emoticon che rappresenta un coppia innamorata. (Continua dopo il post)

Alessandro Greco diventa il papà e prosegue la carriera da attore

Alessandro Greco tra qualche mese vivrà la gioia di diventare papà, dopo 12 anni di fidanzamento e il matrimonio con la sua Alessandra. Ma nell’attesa continua anche a lavorare. Dopo una delle sue ultime apparizioni televisive, su Raiuno nell’undicesima edizione di Don Matteo nei panni Fabrizio Bastianelli, l’attore infatti nell’ultimo periodo è stato sul set del film Il giovane Pertini. Sempre su Instagram, a proposito di questo nuovo film, diretto da Giambattista Assanti e prodotto da Paolo Rossi per la Genoma films. dichiara: “Interpretare Sandro Pertini è stata una grande responsabilità… Ne ho appreso eleganza d’animo, forza, determinazione, coraggio ma soprattutto… la profonda umanità di chi ha lottato per la nostra libertà! “.