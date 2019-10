Gabriele Franco difende Silvia e ammette: “Ho detto cose non vere”

Gabriele Franco difende Silvia Tirado e ammette: “Ho sbagliato dicendo cose non veritiere su di lei”

Prosegue la storia tra Gabriele Franco e Silvia Tirado dopo Temptation Island Vip. Un epilogo inaspettato, visto che all’interno del reality tutto sembrava andato in frantumi. La troppa delusione provata dal figlio di Pippo nei confronti della fidanzata pareva aver messo la pietra tombale alla relazione. Poi il colpo di scena al falò finale. “Ti do ancora una possibilità”, metteva in guardia il giovane, rivolgendosi a una disperata Silvia, impaurita di perderlo per sempre. Quel che non ha calcolato Gabriele, però, è stato il confronto con l’odio del web una volta finito lo show. Un odio che va viva via a definirsi sempre più come una piaga della contemporaneità. ‘Franco Jr’ ha preso di petto la situazione negli ultimi giorni, dopo che la Tirado è stata insultata pesantemente, ricevendo pure commenti a sfondo razziale. E nel farlo, Franco ha anche ammesso alcune sue colpe relative all’atteggiamento tenuto con lei nel programma Mediaset.

“Non arrabbiatevi se difendo Silvia, avete torto, alcune cose non si giustificano”. La presa di posizione di Gabriele

Una volta finito il reality, Silvia ha dovuto fare i conti con gli odiatori seriali della rete. Qualcuno l’ha apostrofata con il termine “scimmia”. Attacchi di chiaro stampo razzista su cui la Tirado si è difesa nei giorni scorsi con il supporto di Gabriele. E proprio Gabriele è tornato sulla questione nelle ultime ore, pubblicando un messaggio su Instagram. “Non arrabbiatevi se difendo Silvia, avete torto, alcune cose non si giustificano”, ha esordito il produttore musicale. “Non sto difendendo solo lei ma tutte le persone che sono vittime di questi insulti razzisti e denigratori, purtroppo ricorrenti”. A questo punto Franco fa mea culpa…

Temptation Island Vip, Gabriele su Silvia: “Anche io ho sbagliato dicendo cose pesanti sul suo conto”

“È vero, anche io ho sbagliato dicendo cose pesanti sul suo conto e non veritiere”, ammette Gabriele che infine chiosa: “Con questo messaggio chiudo il discorso. Peace”.