Gabriela Chieffo e Giuseppe, è finita: proposta di nozze in fumo

La storia d’amore tra Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, ex concorrenti di Temptation Island, potrebbe essere giunta alla fine. Nella giornata di martedì 31 ottobre, la prima ha pubblicato una serie di storie criptiche, che lascerebbero intendere come sia successo qualcosa con il fidanzato. Se a ciò si aggiunge anche il fatto che lei ha smesso di seguire Giuseppe sui social, le ipotesi su una possibile fine della relazione guadagnano consistenza.

Gabriela e Giuseppe, cambia tutto in 24 ore: il colpo di scena

E pensare che solo un giorno prima Gabriela aveva “parlato bene” di Giuseppe. Quando uno dei suoi follower le aveva fatto notare che sarebbe stata perfetta come possibile tronista a Uomini e Donne, Gabriela aveva risposto nelle sue stories di Instagram, ironizzando sul fatto che Giuseppe non sarebbe stato molto d’accordo. Poche semplici parole che sembravano dimostrare l’intesa che legava i due ex Temptation Island.

Fatto sta che nel giro di 24 ore sarebbe cambiato tutto. Come detto, Gabriela ha unfollowato Giuseppe, per poi pubblicare alcune stories piuttosto criptiche: “Volete le donne forti, dalla grande personalità, dal bell’aspetto, con i valori di un tempo, e poi, non siete in grado di sostenerle, di reggere il confronto, di stare al passo. Mettetevi d’accordo fra quello chi volete e ciò che potete permettervi” recita la prima. “Basterebbe immedesimarsi nell’altro, per non far del male. Ma costa troppa fatica a chi vive solo per se stesso” sono state invece le parole della seconda storia. “Non si finisce mai di conoscere le persone nella vita” è stata la terza e ultima storia.

È difficile capire cosa possa essere successo tra Gabriela e Giuseppe nel giro di un giorno. Non è chiaro nemmeno se la coppia possa mettere la parola fine alla loro storia in modo definitivo, oppure se possano decidere di tornare sui propri passi. Non resta che attendere i prossimi giorni per capire se arriveranno o meno dichiarazioni più specifiche dai diretti interessati. Va ricordato che a Uomini e Donne, Gabriela aveva ricevuto la proposta di matrimonio da Giuseppe, ma ora questo scenario appare più lontano.

Gabriela Chieffo: l’intervento chirurgico in Turchia

Solo pochi giorni fa, Gabriela si era recata in Turchia insieme a Giuseppe Ferrara per un intervento chirurgico. A rivelarlo era stata proprio la prima, prossima ad entrare in sala operatoria. Dietro questo intervento, tuttavia, non vi era alcun problema di salute, ma semplicemente la volontà di rifarsi il seno. A confermarlo era stata Chiara Battola, sua consulente di chirurgia plastica. Via social erano stati mostrati vari momenti dell’operazione, compreso quando Gabriela era stata sottoposta ad anestesia completa. A sostenerla c’era, ovviamente, Giuseppe.