Gabriel Garko, Venier in pressing: “Rossi, amico speciale”. La reazione

Gabriel Garko: “Sono fidanzato”. Mara Venier: “Gabriele Rossi amico speciale… Il giorno che ti andrà di dirlo lo dirai”. La reazione dell’attore

Il presunto (e smentito) matrimonio segreto, la virata professionale, la voglia di viversi una vita privata che mai c’è stata, il rapporto speciale con Gabriele Rossi e tante altre curiosità: è il succo dell’intervista che Gabriel Garko ha concesso a Mara Venier nel corso della quarta puntata di Domenica In. Una chiacchierata tra due amici e per questo veritiera, intima, dove si è giunti anche e inevitabilmente su uno dei punti più discussi inerenti all’attore: i suoi gusti sentimentali.

“Oggi sono uscito dalla prigione dorata in cui ero”

Inizia la confessione e Garko spiega di vivere un momento di totale riflessione dopo che in passato ha troppe volte smarrito la via. Motivo? La popolarità lo ha spinto a mescolare il privato e il pubblico, causandogli una crisi d’identità. “Non ho vissuto a fondo la mia vita privata, ora voglio recuperarla”, ha raccontato, “Oggi sono uscito dalla prigione dorata in cui ero. Pensavo di essere felice.” La svolta è avvenuta un giorno, innanzi a uno specchio: “Un giorno ho visto una copertina riflessa nello specchio. Chi sono io? Chi vedono tutti o qualcun’altro?”.

Mara Venier: Garko e il rapporto con Gabriele Rossi

Si passa all’argomento presunto matrimonio segreto. Gli spifferi del gossip nelle ultime settimane hanno sussurrato addirittura che l’attore si fosse sposato nel silenzio totale. “Premessa: ben venga questo casino, vuol dire che non sono indifferente nonostante io manchi da tre anni dagli schermi. Questo mi lusinga“, spiega Gabriel che poi fa sapere di non essere sposato e che la fede che porta al dito non è per delle nozze avvenute. Ma Garko è innamorato ora? “Sì.” Con chi rimane un mistero. La Venier ci prova: “Gabriele (Rossi, ndr) è un amico molto speciale, lo hai detto tu. Punto”. Zia Mara, infine, circa la sua situazione sentimentale chiosa: “Il giorno che ti andrà di dirlo lo dirai”. L’attore ha annuito, ribadendo di voler mantenere molta più privacy sulla sua vita privata rispetto al passato. “Ho voglia di farmi una mia famiglia, forse è un po’ tardi per avere dei figli ma non è comunque troppo tardi”, ha concluso.