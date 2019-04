Gabriel Garko torna in tv con una nuova fiction: l’indiscrezione

Gabriel Garko pronto per il ritorno in tv? La fiction che potrebbe vederlo protagonista

Gabriel Garko potrebbe presto fare il suo ritorno sul piccolo schermo. A pubblicare quest’ultima indiscrezione è stato il settimanale Oggi nel suo ultimo numero in edicola. Non vi è ancora niente di ufficiale ma, stando alle voci riportate, i registi Simona Izzo e Ricky Tognazzi avrebbero pensato ad un ruolo per lui. Dopo il successo de L’amore strappato (fiction che ha visto tra i suoi protagonisti l’amatissima Sabrina Ferilli) la coppia starebbe lavorando ad un nuovo film e, sebbene i dettagli da definire siano ancora tanti, Gabriel Garko sarebbe uno dei primi nomi in lista per ricoprire la parte di interprete principale.

Gabriel Garko presto in tv con una nuova fiction? Tutti i dettagli sul film

Se e qualora Simona Izzo e Ricky Tognazzi decidessero di affidare a Gabriel Garko il ruolo di protagonista del loro nuovo film, l’attore sarebbe chiamato a calarsi nei panni di Enzo Maiorca, famoso apneista italiano. L’intenzione dei registi, dunque, pare sia quella di portare in tv il racconto di un’altra storia ispirata a fatti veramente accaduti. Maiorca è stato più volte detentore di record mondiali di immersione in apnea e calarsi nei suoi panni sarebbe una sfida entusiasmante per ogni attore. Garko, in particolare, potrebbe portare sullo schermo un personaggio lontano da quelli che lo hanno reso famoso in passato, e questa sarebbe per lui una grande occasione.

Gabriel Garko e Gabriele Rossi inseparabili: il gossip impazza dopo il weekend alle terme

Di recente giornali e siti di gossip hanno parlato di Gabriel Garko sopratutto per via della sua vicinanza al collega e amico Gabriele Rossi. I due attori hanno trascorso insieme un weekend di relax alle terme e, in poche ore, le foto pubblicate dal settimanale Chi hanno fatto il giro del web.