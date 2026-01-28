Gabriel Garko, svelato chi è il marito Giorgio (di origini nobiliari): foto

Gabriel Garko ha sorpreso tutti a Verissimo, rivelando di essere sposato ormai da due anni, con Giorgio. Ed ecco che ora il settimanale Chi svela chi è il marito del noto attore delle fiction di Mediaset. Le foto lo ritraggono mentre passeggia con Giorgio, portando con felicità la fede al dito. Un matrimonio avvenuto in gran segreto, due anni fa, quello che li ha uniti. Oggi Garko vive finalmente la vita che ha sempre sognato di poter avere, con libertà e senza alcuna restrizione. Al suo fianco c’è un uomo che lo ama e non più una persona che gli viene affiancata per portare avanti la favoletta costruita a tavolino per compiacere e soddisfare il pubblico.

Risale al 2020 la sua presa di posizione sulla sua vita sentimentale. Garko ha fatto coming out in diretta televisiva, al Grande Fratello. Qui, durante la partecipazione di Rosalinda Cannavò, ha deciso di liberare anche quest’ultima di un enorme peso, che entrambi si portavano dietro da tempo. Infatti, Gabriel ha confermato che quella love story che tanto aveva appassionato gli italiani era stata costruita a tavolino e che, in realtà, la situazione è sempre stata ben diversa da ciò che tutti credevano. Una visione totalmente distorta, che ora l’attore italiano non deve più vivere.

In attesa di vederlo di nuovo in azione con Anna Safroncik, nella fiction di Canale 5 Se potessi dirti addio, la rivista Chi lo ritrae finalmente felice e rilassato con suo marito Giorgio. I due passeggiato insieme a Roma, confermando la loro storia d’amore, che dura da quattro anni. Non passano inosservate le loro fedi nuziali, soprattutto dopo la confessione a sorpresa fatta a Verissimo da Garko. Ma chi è il marito Giorgio? Esce fuori che è un avvocato 40enne che gestisce vari b&b in Sicilia.

Non solo, l’uomo è di origini nobiliari palermitane. Si sono conosciuti quattro anni fa, tramite delle amicizie in comune. Si sono poi persi, ritrovandosi in un secondo momento tramite i social network. Da lì è iniziata questa bellissima storia d’amore, che ha riportato sul volto del famoso attore il sorriso, quello vero e autentico. Non resta ora che attendere per scoprire cosa accadrà nella fiction diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, che segna il suo ufficiale ritorno in scena nelle case degli italiani.

Un po’ come i vecchi tempi, quando Garko era il protagonista assoluto del piccolo schermo con le fiction italiane su Canale 5. L’appuntamento è fissato, con la prima puntata, nella prima serata di venerdì 30 gennaio 2026.