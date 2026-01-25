Gabriel Garko si è sposato, l’annuncio: cosa si sa del marito Giorgio, Toffanin basita

Gabriel Garko si è sposato con il compagno Giorgio. Il matrimonio non è stato celebrato di recente, bensì due anni fa. Il divo torinese e suo marito hanno mantenuto riservatezza assoluta sulla vicenda. Solamente domenica 25 gennaio 2026, nel corso dell’ospitata a Verissimo, l’attore ha spiegato che ha già assaporato l’emozione delle nozze, lasciando il pubblico a bocca aperta. La rivelazione inaspettata è giunta dopo che la padrona di casa del programma di Canale 5, Silvia Toffanin, gli ha fatto una domanda specifica, chiedendo senza troppi giri di parole se gli sarebbe piaciuto un giorno sposarsi. Ed è qui che è scattato il colpo di scena, con il divo che ha risposto rendendo noto di essersi già unito civilmente con il compagno.

Verissimo, Gabriel Garko si è sposato con Giorgio

“Ti piacerebbe sposarti?”, la domanda diretta di Toffanin. Replica di Garko altrettanto diretta: “L’abbiamo già fatto. Mi sono sposato due anni fa. Questi sono gli anelli”. La conduttrice è rimasta visibilmente basita dalla risposta. L’attore ha proseguito, dando qualche dettaglio del matrimonio. In particolare, ha fatto sapere che si è unito a Giorgio il 2 dicembre 2024 in una cerimonia top secret.

“Ho organizzato tutto in maniera tale che non uscisse la notizia e non l’ho detto a nessuno. L’abbiamo detto alle nostre famiglie il giorno stesso e l’ho condivisa con le persone che frequento. Eravamo in quattro da soli in Comune. Adesso era arrivato il momento di dirlo. Non volevo più nasconderlo, ho già nascosto troppo nella mia vita”, ha aggiunto Garko.

Nei giorni scorsi, il divo ha rilasciato un’intervista al quotidiano Repubblica in cui è tornato sulla sua decisione di fare coming out pochi anni fa durante un’ospitata al Grande Fratello Vip. Garko ha dichiarato che la scelta di uscire allo scoperto pubblicamente è maturata dopo che aveva saputo che, se non avesse fatto lui l’annuncio, qualcun altro avrebbe spifferato tutto alla stampa. Così decise di rivelare il suo orientamento, raccontando che le storie da copertina avute con le donne del mondo dello spettacolo, eccezion fatta per quella vissuta con Manuela Arcuri, erano state fake.

A Verissimo è tornato sul tema: “La mia vita pubblica, tipo la storia con Eva Grimaldi era una fiction, veniva trattata come una fiction. Le storie vere le ho tenute per me”. E infatti Gabriel è una persona che non vuole ficcanaso intorno a sé. “Per quel che riguarda la mia vita privata, tengo tanto alla privacy”, ha dichiarato di fronte a Silvia Toffanin. “Siamo riservatissimi”, ha chiosato riferendosi al marito Giorgio.

Presente in studio anche Anna Safroncik, collega di set di Garko. L’attrice, che sapeva che Gabriel si era sposato, ha narrato un curioso aneddoto: “Da due anni dico alle persone “Gabriel viene col marito”. E tutti dicono “come con il marito?” Che figure. Lui mi diceva “Non dire niente”, finalmente Silvia mi hai liberata. Comunque, sono bellissimi insieme”.

Chi è e cosa si sa di Giorgio, il marito del divo

Di Giorgio non si sa nulla, se non che è un uomo lontano dal mondo dello spettacolo. Gabriel e il marito non sono mai stati fotografati insieme e mai si sono mostrati in pubblico o sui social. Nessuno, tranne gli amici e i familiari stretti della coppia, sa che faccia abbia Giorgio.