Gabriel Garko: “Ecco il nome della sola vip con cui non ho mentito”, poi le parole su Rosalinda Cannavò

Gabriel Garko a ruota libera. L’attore torinese a breve sarà nuovamente protagonista di una fiction Mediaset, Colpa dei sensi. Intervistato dal quotidiano La Repubblica, ha parlato di come la sua vita sia cambiata negli ultimi cinque anni, ossia da quando ha deciso di fare coming out e dire pubblicamente di essere gay. La rivelazione arrivò nel corso di un’ospitata al Grande Fratello Vip. E, a detta del divo stesso, fu praticamente una scelta obbligata in quanto, se non si fosse esposto in prima persona, altri lo avrebbero fatto per lui. Scelse così di uscire allo scoperto. Anche perché quell’anno, nella Casa più spiata d’Italia, c’era Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, che stava iniziando a lasciar intendere a chiare lettere che la love story avuta con Garko era costruita a tavolino.

Gabriel Garko: “Il mio coming out dopo quanto detto da Adua Del Vesco”

Il divo, prima di riferire la sua versione dei fatti, ha fatto una premessa, affermando che fino a quando esisterà il fenomeno chiamato coming out, vuol dire che non si è realmente liberi. In altre parole, per Gabriel, in un mondo ideale nessuno dovrebbe essere tenuto a esternare, laddove non ne senta l’esigenza, il proprio orientamento. Detto ciò, è poi passato sul tema della sua decisione di rivelare pubblicamente di essere gay:

“Mi sono trovato in un momento della mia vita per cui o lo facevo io, o ci pensava qualcun altro in modo più brutale. L’ho fatto con naturalezza, e alla fine mi sono liberato di un peso. Forse, nella comunità lgbtq+ manca una lettera, la e, quella degli eterosessuali, perché l’umanità è intera. E l’animale più disperato è l’uomo”.

La sola storia autentica fu quella con Manuela Arcuri

Garko ha aggiunto che dopo quanto rivelato da Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip, ha pensato che fosse arrivato il momento di fare chiarezza sulla sua situazione personale. Ha così ammesso che molte relazioni che erano spacciate come autentiche in realtà erano “fake”, messe in piedi solamente per rendere un’immagine pubblica omologata. Con una sola donna non ha finto. Di chi si tratta? Di Manuela Arcuri. Oggi vive più serenamente. Da quattro anni condivide una storia d’amore con un uomo lontano dal mondo dello spettacolo:

“La mia vita sentimentale pubblica era una fiction, storie finte — l’unica, vera, l’ho vissuta con Manuela Arcuri — non sono il primo e non sarò l’ultimo. Oggi sto con una persona da quattro anni, non è dell’ambiente, viviamo insieme e non si sa nulla. Il successo non è facile, la gente da fuori vede l’oro che luccica, tu le sbarre”.

La notorietà, il castello di bugie, lo smarrimento. Gli anni prima del coming out non sono stati semplici per il divo che è arrivato a dubitare di se stesso. Inoltre ha dovuto affrontare anche delle critiche. A un certo punto ha deciso di andare in terapia e di farsi dare una mano: “Ho passato un periodo in cui non sapevo chi fossi, ho sofferto di attacchi di panico. Mi sono accettato, la mia famiglia e gli amici sapevano, ho dovuto reprimere tutto. Mi sono sentito dire: “Non sei stato onesto, ci hai preso per il culo”. No, ho preso per il c*lo solo me. Sono andato in terapia”.

Adesso può parlare di sé liberamente, senza mentire. Una liberazione. E anche una consapevolezza maggiore nell’affrontare le situazioni della vita: “Ho provato una sensazione strana, come un animale che cammina per la prima volta sul prato. Dopo il Grande Fratello non volevo più uscire, era come se avessi vissuto con lo scafandro. Oggi non ho paura di dire quello che penso. Ti piace? Bene. Non ti piace? Pazienza”.