Manuela Arcuri su Gabriel Garko: se meglio prima o dopo i ritocchi

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda oggi pomeriggio su Rai 1 si è parlato di ritocchini estetici. Tra gli ospiti in studio c’è stata anche Manuela Arcuri, ex fidanzata di Gabriel Garko. L’attrice e modella ha parlato della sua storia con il collega, rivelando anche se lo preferisca prima o dopo l’aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. Scopriamo quale è stato il suo parere.

Manuela Arcuri sui ritocchini di Gabriel Garko

Come di consueto oggi pomeriggio è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata de La Volta Buona, il programma televisivo condotto da Caterina Balivo. La prima parte è stata dedicata alla chirurgia estetica. Nello specifico si è parlato di interventi riusciti male e di vip che hanno fatto ricorso a qualche ritocchino. Tra questi è stato citato anche l’attore Gabriel Garko, ex fidanzato di Manuela Arcuri. Quest’ultima, ospite in studio, si è abbandonata a qualche dichiarazione in merito alla loro relazione.

Nello specifico l’attrice e modella ha confermato come la sua storia con il collega fosse vera e non creata a tavolino, confermando quanto detto anche da Garko in passato durante un’intervista a Belve. In merito alle altre storie avute dall’ex, invece, non si è pronunciata. Ha invece aggiunto come non rimproveri nulla all’attore. Successivamente la conduttrice Caterina Balivo le ha chiesto se lo preferisse prima o dopo l’aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. Sempre durante la sua ospitata da Francesca Fagnani, difatti, Gabriel aveva rivelato di aver fatto qualche ritocchino al viso.

Manuela Arcuri ha quindi risposto alla domanda della conduttrice rivelando di preferirlo prima dei ritocchi. Nello specifico l’attrice e modella lo ha definito bellissimo, uno degli uomini più belli che abbia mai incontrato nella sua vita. Ha anche precisato come fosse impossibile non girarsi a guardarlo, cosa confermata anche da Caterina Balivo.

Di seguito le sue parole precise in risposta alla conduttrice:

Prima era bellissimo, era veramente uno degli uomini più belli che io abbia mai incontrato nella mia vita. Era veramente da fermarsi, passava in mezzo alla strada e non potevi non girarti e non guardarlo.

Gabriel Garko non è stato l’unico vip citato tra quelli che avrebbero fatto ricorso alla chirurgia estetica. Caterina Balivo ha difatti ospitato in studio Enrica Bonaccorti, la quale ha rivelato di essersi pentita della riduzione fatta al seno.