Gabriel Garko, nuovo amore e convivenza: la svolta segreta dell’attore

Gabriel Garko ultimi gossip e news: l’attore ha un nuovo amore

Grosse novità nella vita privata di Gabriel Garko. Secondo quanto scrive il settimanale Oggi, l’attore ha un nuovo amore con il quale è andato già a convivere. Dunque una storia importante dopo quella vissuta con Adua Del Vesco, attrice siciliana più giovane di venti anni. Al momento non è noto il nome del nuovo amore di Garko ma pare che la star di tante fiction Mediaset sia al settimo cielo per questa nuova svolta nella sua vita sentimentale. Tanto che presto ufficializzerà questo legame sia con i fan che con la stampa, che da tempo seguono le avventure amorose dell’interprete. Che all’età di 46 anni non si è mai sposato e non ha mai avuto figli: adesso è forse la volta buona per ottenere di più?

L’ultimo amore importante di Garko

“A Roma si mormora che Gabriel Garko sia innamorato e che abbia da alcuni mesi addirittura avviato una convivenza. Si dice anche che il bellissimo attore abbia intenzione di ufficializzare a breve il suo legame e di riconoscerlo anche legalmente. Chi è la dolce metà di Garko?”, si legge sull’ultimo numero della rivista.

Garko testimone di nozze di Eva Grimaldi

In attesa di saperne di più Gabriel Garko si prepara ad un evento importante: il prossimo 19 maggio sarà il testimone di nozze dell’ex fidanzata Eva Grimaldi.