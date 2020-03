Gossip e maldicenze sulla vita privata di Gabriel Garko: Imma Battaglia dice basta

Da tempo sta facendo chiacchierare la vita privata di Gabriel Garko. La riservatezza e la timidezza dell’attore hanno dato adito a chiacchiere inutili e maldicenze. A prendere le sue difese ci ha pensato ora Imma Battaglia, la moglie di Eva Grimaldi. Quest’ultima, com’è noto, ha avuto una lunga relazione con Garko e mantenuto con il collega un ottimo rapporto d’amicizia. Tanto da sceglierlo addirittura come testimone di nozze. Un privilegio che ha inorgoglito Gabriel, che ha subito legato pure con Imma. E la Battaglia – che in passato ha amato Licia Nunez, l’attrice attualmente reclusa al Grande Fratello Vip – ha voluto spezzare una lancia a favore del divo delle fiction Mediaset.

Imma Battaglia legata a Gabriel Garko, l’ex fidanzato di Eva Grimaldi

“Gabriel ormai è anche mio amico. Ha una sensibilità rara, molto simile a Eva. Per il resto, è libero di dire o no quello che vuole”, ha puntualizzato Imma Battaglia in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. L’attivista ha anche parlato della sua relazione con Eva Grimaldi, venuta allo scoperto solo qualche anno fa all’Isola dei Famosi. “Eva era pronta a raccontarlo da subito, ci abbiamo messo cinque anni perché io ero spaventata dall’eco. Infatti l’odio via web è stato di una violenza mai vista in tanti anni di lotta”, ha confidato la Battaglia.

Cosa ha detto Eva Grimaldi sul rapporto tra Gabriel e Gabriele Rossi

Qualche mese fa Eva Grimaldi ha invece così commentato il rapporto tra Gabriel Garko e Gabriele Rossi, attore e concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip: “Gabriel è una persona molto riservata, bisogna avere tanto rispetto per le persone che non vogliono parlare delle proprie questioni private. Per me è come un fratello e in questo periodo lo vedo molto felice, è bello come il sole”.