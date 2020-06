Gabriel Garko, crisi sentimentale e retroscena GF Vip: il gossip

Gabriel Garko, la crisi sentimentale e il retroscena sul Grande Fratello Vip: il gossip

Attore tra i più amati e chiacchierati del Bel Paese, Gabriel Garko da diversi mesi a questa parte ha scelto di optare per il massimo riserbo circa la sua vita privata. Una decisione maturata, come ha spiegato in diverse interviste recenti, per preservare la propria persona e slegarsi dal personaggio ‘Garko’. Eppure il gossip, per via della sua aurea magnetica, non lo abbandona mai. Così, il magazine Oggi fa sapere che l’interprete starebbe passando un periodo di crisi sentimentale con la persona alla quale è “segretamente legato da alcuni anni”. Il settimanale ha spifferato altre curiosità sul conto di Gabriel: pare che la televisione, per l’ennesima volta, abbia provato ad averlo alla sua corte. Tuttavia lui avrebbe declinato l’invito: i programmi in questione sarebbero stati il Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi.

Garko e la scelta di salvaguardare la propria vita privata: niente reality, né Isola dei Famosi né GF Vip

No grazie, avrebbe risposto Garko alle produzioni dei due reality in onda su Canale 5. D’altra parte, se l’indiscrezione fosse confermata, non ci sarebbe da meravigliarsi visto che Gabriel, come sopra accennato, sta facendo di tutto per salvaguardare la propria sfera privata. Insomma, partecipare a un reality in cui ci si mostra in tutto e per tutto sarebbe stata una scelta in controtendenza alle linee guida su cui ha deciso di costruire il proprio futuro. Nel frattempo, Garko o no, i preparati del Grande Fratello Vip 5, che tornerà nell’autunno 2020, proseguono. In una recente intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, ne ha parlato Alfonso Signorini, che sarà di nuovo alla guida della trasmissione dopo l’eccellente risultato ottenuto nella quarta edizione. Il direttore di Chi ha reso noto di essere al lavoro per organizzare un cast stellare, ancora più ‘vip’ rispetto a quello dell’ultima stagione. E…

Grande Fratello Vip e gli ‘insospettabili’ di Signorini

E i provinati per il GF Vip 5 sarebbero stati già una quarantina, esclusi i giovani che saranno contattati nei prossimi giorni. Signorini ha inoltre narrato che ci sono diversi insospettabili che si sono fatti avanti per avere un posto nel programma. Motivo? Dopo aver visto la quarta stagione, a tali insospettabili, sarebbe venuta l’acquolina in bocca.