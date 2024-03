Gabriel Garko confessa: “Ho ritrovato l’amore”. Ecco di chi si tratta

Gabriel Garko è stato ospite da Silvia Toffanin dove ha rivelato di non essere più single. Nonostante non abbia voluto fornire troppi dettagli.

In compagnia di Anna Safroncik, l’attore è andato a presentare la serie che partirà su canale 5 il 29 marzo, Se potessi dirti addio. Con l’occasione Silvia ha chiesto ad entrambi quale fosse la loro situazione sentimentale. L’attrice ha fatto intendere di avere un compagno ma ha deciso di mantenere la privacy. Ha infatti spiegato che quando sei un personaggio pubblico e metti alla luce i tuoi sentimenti, c’è sempre qualcuno che rovina le relazioni. Dunque preferisce far rimanere il mistero, ma ha confermato di avere qualcuno al suo fianco.

Stessa cosa per Gabriel che ha specificato di voler rispettare il volere del partner. Nonostante ogni sua storia sia stata per mesi sulle copertine di qualche anno fa, per ora l’attore preferisce mantenere più discrezione. Non ha quindi fornito dettagli.

Secondo alcune voci sembra che l’uomo in questione si tratti di Mattia Emme. Ha 36 anni e lavora a Milano come manager, ma su di lui non si sa molto. L’attore dopo anni in cui ha vissuto anche grazie al gossip ha deciso di tenere per sé la sua vita privata.

Garko: il coming out e la storia con Gabriele Rossi

Gabriel, dopo aver avuto importanti relazioni che per mesi sono state su tutte le copertine, come quella con Adua Del Vesco, Manuela Arcuri e Eva Grimaldi, ha rivelato di essere gay. Erano tutte storie di copertura come ha poi confessato successivamente. Durante una puntata del GfVip5, l’attore è andato a fare una sorpresa ad Adua e con l’occasione ha fatto per la prima volta coming out in tv.

In realtà questo era il segreto di Pulcinella. Ormai tutti lo sapevano già da un po’, anche perché molti conoscenti avevano affermato che addirittura convivesse con un uomo.

Si è poi scoperto che si trattava di Gabriele Rossi. I due hanno avuto una storia molto lunga e sembrava anche che fossero ad un passo dal matrimonio. Poi qualcosa si è rotto. Oggi il ballerino è fidanzato con Lorenzo Licitra, mentre Garko sembra aver ritrovato l’amore. Proprio ora che ha ripreso a recitare, dopo 6 anni di stop.