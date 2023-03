Arrivato alla soglia dei 50 anni, Gabriel Garko ha fatto un bilancio della sua vita e carriera e ha rilasciato una lunga intervista a “Il Corriere Della Sera”. L’attore si è raccontato a tutto tondo: dagli inizi nella recitazione con gli assedi delle fan, al coming out fino al desiderio di paternità. Una carriera lunga 30 anni la sua, della quale ha un solo rimpianto: non aver accettato di andare negli Stati Uniti per intraprendere un percorso di lavoro nel cinema americano. Nonostante sia salito alla ribalta da tempo, ha confessato di essere ancora ‘pedinato’ dalle fan e ha raccontato di un particolare incontro avvenuto recentemente: “Diceva di essere Marilyn Monroe e si era piantata davanti a casa. Minigonna, tacchi a spillo e tette di fuori, non voleva andarsene e una volta è riuscita persino a entrare dentro casa”.

Gabriel ha parlato dei suoi inizi del mondo dello spettacolo, quando a 17 anni ottenne una parte nella miniserie-tv “Vita coi figli”, del regista Dino Risi. L’attore ha dichiarato di essere andato a rivedere i suoi esordi, che ha commentato ironicamente dicendo: “Che cane che ero”. Dopodiché è iniziato il lungo sodalizio con la casa di produzione Ares e il produttore Alberto Tarallo, con cui ha un’inchiesta in corso. Nonostante il risvolto finale, Garko ha vissuto lì gli anni più floridi della sua carriera, con fiction come “L’Onore e il Rispetto” o “Il Peccato e la Vergona”. Il torinese ha parlato di quel periodo della sua vita:

Lavorativamente parlando sono stati anni costruttivi, ma non posso tornare indietro e non so se, magari, avrei potuto fare anche altro, accettando altre proposte. Non sono abituato a sputare nel piatto dove ho mangiato e comunque ho lavorato al meglio delle mie possibilità. Oggi, cinquantenne, mi sento libero nelle mie scelte.

Ma come vive il successo oggi Gabriel? Garko ha confessato di averlo vissuto a lungo tempo come un prigione. Addirittura, quando aveva visto la sua immagine sulla copertina di una rivista per la prima volta, si era spaventato. Questo lo aveva portato a nascondere per anni la propria vera identità interiore. Tuttavia, oggi ha raggiunto un equilibro e si sente finalmente libero. Talmente libero da uscire finalmente allo scoperto con un segreto che teneva dentro da sempre: l’attore, infatti, ha confessato nel 2020 di essere gay. Il 50enne, però, ha detto di non essere d’accordo con il concetto di ‘coming out’:

Preciso subito che non sono molto d’accordo col coming out: la vera normalità ci sarà quando non sarà più necessario doverlo fare. Innanzitutto, non è che tutti devono sapere i fatti tuoi, non è assolutamente giusto che una persona debba confessare pubblicamente la sua omosessualità solo perché la società impone che tutti devono essere eterosessuali. E se il mondo fosse al contrario? E se gli etero dovessero fare coming out?

La star delle fiction ha più volte espresso il desiderio di diventare papà, ma ha ammesso di non essere d’accordo con la maternità surrogata, ossia “l’utero in affitto”. “No, non vorrei mettere al mondo una nuova vita, semmai sarebbe bello adottare un bambino, per dagli la possibilità di una vita migliore e, per esempio, non capisco per quale motivo i single non possano assumere questo ruolo, oppure una famiglia arcobaleno”, ha dichiarato. Nonostante abbia più volte pensato di adottare un bambino, l’uomo ha detto di non essere ancora totalmente sicuro di fare questa scelta:

Pur avendo pensato spesso a compiere questo passo, oggigiorno forse non mi sento più motivato a diventare padre: non mi piace la società in cui viviamo e detesto l’accanimento morboso che impazza sui social. Oggi più che mai, i giovani devono poter contare su una famiglia sana alle spalle, per difendersi dal mondo virtuale, dove tutti si sentono in diritto di giudicare tutti.

Quest’anno il divo è tornato in televisione con “Ballando con le stelle”. Un’esperienza, però, che non è andata nel migliore del modi, dato che si è rotto prima un braccio e poi una gamba. Garko, col sorriso in volto, ha parlato di come sta oggi dopo gli infortuni: “Comincio a stare meglio. Il braccio sto iniziando a muoverlo e per quanto riguarda la gamba mi muovo ancora con le stampelle, ne avrò fino ad aprile”. Per quanto riguarda il futuro, non potremo vedere l’attore molto presto in una fiction o un film. Al momento, è impegnato con l’uscita del suo nuovo libro. Gabriel Garko, infatti, sta per pubblicare il suo primo romanzo, “Il giardino del tiglio”, dove racconta la storia di un anziano professore universitario che soffre di Alzheimer e decide di rimettere in gioco i suoi sentimenti.