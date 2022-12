A poche ore dalla finale arriva la notizia che il divo torinese non potrà gareggiare per la vittoria: amara beffa

Gabriel Garko beffato dagli infortuni e costretto a ritirarsi da Ballando con le Stelle a un passo dalla finalissima che, secondo i pronostici, avrebbe potuto tranquillamente vincere (sabato 23 ottobre sarà decretato chi trionferà nello show). La notizia del forfait l’ha resa nota DavideMaggio.it, portale specializzato in retroscena televisivi. Secondo quanto appreso, Garko, nel corso dell’ultimo appuntamento della diciassettesima edizione del talent show timonato da Milly Carlucci, sarà in pista ma non per danzare. “Canterà e poi lascerà il palcoscenico. Il suo ritiro rimescola gli equilibri della finale”, si legge sulla testata, che ha assicurato che il divo torinese è ormai fuori dalla competizione ufficiale.

Una vera e propria stangata, alla luce del brillante e faticoso percorso fatto fin qui dall’attore. Garko, prima che gli infortuni lo mettessero ko, ha dimostrato doti eccellenti nel ballo e, in generale, sotto l’aspetto artistico. Non si fa torto a nessuno dei concorrenti rimasti in gara nel dire che è stato il migliore della stagione in corso sotto molti punti di vista.

Dopo l’incidente al braccio non si è dato per vinto ed ha continuato il suo cammino, riuscendo, nonostante la sfortuna, a sfornare prove da applausi. In seguito ha dovuto fare i conti con un altro problema fisico non di poco conto. Stavolta a procurargli dolore è stato il polpaccio. Milly Carlucci, nei giorni scorsi, ha parlato di un problema grave.

D’altra parte che le condizioni di Garko fossero assai precarie lo si è capito sabato scorso, quando durante la diretta è rimasto praticamente fermo. Da sottolineare che l’interprete piemontese ce l’ha messa tutta per tentare di terminare il suo viaggio nel programma. Purtroppo gli infortuni hanno avuto la meglio. Resta comunque il fatto che ha dimostrato dedizione, doti artistiche e dosi di caparbietà non indifferenti. Tutti concordi nel considerarlo uno dei migliori concorrenti che Ballando con le Stelle abbia mai visto in pista.

A contendersi la vittoria finale rimangono quindi Ema Stokholma e Angelo Madonia, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Rosanna Banfi e Simone Casula, Iva Zanicchi e Samuel Peron, Alessandro Egger e Tove Villfor e i ripescati Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca.