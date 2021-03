Gabriel Garko con Zenga e Rosalinda: le parole dell’attore

L’attore, che proprio nella Casa del GF Vip ha fatto coming out, riabbraccia la Cannavò e ha modo di conoscere Andrea: per i due innamorati condivide un messaggio sui social

Gabriel Garko approva la storia d’amore di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. A rivelarlo è lo stesso attore, attraverso una Storia su Instragram. Scendendo nel dettaglio, condivide una foto che lo ritrae insieme ai due ex gieffini, a cui augura il meglio. Un bellissimo gesto quello di Garko, che ha avuto modo di rivedere subito la sua collega. I due non si vedevano da mesi, dal momento in cui lui ha varcato la porta rossa per farle una sorpresa. Proprio nel giardino della Casa più spiata d’Italia, Gabriel ha fatto coming out, iniziando una nuova fase della sua vita. Rosalinda, tra le lacrime, ha accolto con gioia il gesto di Garko, con cui condivide un bellissimo rapporto. Insieme sono stati protagonisti delle copertine dei giornali di gossip.

Ma proprio attraverso questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, i diretti interessati hanno fatto sapere al pubblico che la loro storia d’amore non è mai stata vera. Venerdì scorso, Rosalinda è stata eliminata dal reality show condotto da Signorini, attraverso il televoto contro Stefania Orlando. Ed ecco che a distanza di pochissimo tempo dalla sua uscita, ha subito avuto la possibilità di riabbracciare Garko. All’amico, la Cannavò ha presentato la sua dolce metà, Andrea. “Da amico, vi auguro il meglio”, scrive l’attore de L’onore e il rispetto sulla foto che lo ritrae vicino a Rosalinda e Zenga.

Un augurio speciale a questa neo coppia del GF Vip, poco prima della finale. Ora i due ex concorrenti sono pronti a viversi la loro love story lontano dalle telecamere. La prima notte fuori dalla Casa di Cinecittà Rosalinda l’ha trascorsa proprio insieme ad Andrea, come lei stessa ha rivelato. I fan non vedono l’ora di scoprire quali sono i loro progetti per il futuro. Non si sa ancora se la Cannavò abbia avuto, oppure no, modo di avere quell’atteso confronto con l’ormai ex fidanzato Giuliano. Quest’ultimo aveva dimostrato di essere pronto alla convivenza, ma ormai da parte di Rosalinda il sentimento si stava spegnendo.

Ha riaperto il suo cuore proprio al giovane Zenga, deludendo non poco i fan delle Rosmello. Sono tanti i telespettatori che credevano in una futura relazione amorosa tra Dayane Mello e Rosalinda!