Gabriel Garko, aggiornamenti dopo l’ospedale: le parole dell’attore

Dopo la storia in cui si è mostrato sul lettino di un ospedale, sempre su Instagram arriva la spiegazione su cosa gli è successo e come sta

Gabriel Garko nelle scorse ore ha pubblicato una storia su Instagram in cui era in ospedale. Non aveva spiegato molto su quanto fosse successo e sul perché sia stato necessario ricorrere alle cure mediche. Tuttavia l’attore aveva subito chiarito di stare bene. Era evidente insomma che non fosse successo nulla di grave, ma vedere la storia in cui si stava sottoponendo a una flebo ha comunque preoccupato i suoi fan. E così lui oggi ha deciso di intervenire nuovamente tramite i social network per rassicurare i tanti che lo seguono con affetto.

Già ieri aveva detto di stare bene, ma lo ha specificato anche oggi. Nel nuovo messaggio comparso su Instagram, Gabriel Garko ha scritto che sta benissimo e ha spiegato perché ha fatto una flebo. Tutto è stato dovuto a una carenza di liquidi, visto che lui stesso ha scritto che ha dovuto fare una flebo per un reintegro di liquidi. Nulla di allarmante, insomma. Ha anche mandato un bacio a tutti i suoi fan e augurato un buon weekend. Per quanto sia possibile trascorrere un buon fine settimana ovviamente, viste le limitazioni dovute al Covid.

Insomma, nessun malore alla base del suo ricovero. Anzi, non si può parlare neanche di ricovero perché di sicuro dopo la flebo ha potuto fare ritorno a casa. In questi casi infatti si rimane in ospedale, o in pronto soccorso, solo per il tempo della flebo. Magari si è sentito poco bene e ha scoperto di aver bisogno di un reintegro di liquidi, un semplice giramento di testa anche può spingere a chiedere un parere medico.

Anche oggi comunque l’attore è rimasto un po’ misterioso. Non ha raccontato perché è andato in ospedale, in seguito a cosa. Si è limitato a spiegare il motivo per cui ha dovuto fare una flebo e basta. Vale ovviamente lo stesso discorso fatto già ieri: i fan sono comunque felici di sapere che Gabriel Garko sta bene e che non è successo nulla di grave. Ma era evidente già ieri, visto che lui stesso si è mostrato in ospedale in un video.