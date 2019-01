Gabriel Garko, accuse di maleducazione. L’ex Eva Grimaldi: “Sto con lui”

Gabriel Garko accusato di maleducazione si difende. Nella polemica interviene anche l’ex Eva Grimaldi: “Sto con lui”

Gabriel Garko si è visto recapitare sotto al suo ultimo post Instagram un messaggio pesante di accuse: “Gran maleducato”. È quanto scritto da un fan che ha affermato di essere un fedele seguace dell’attore, ma che quando lo ha incontrato, quest’ultimo non si è prestato a fare una foto ricordo. La questione non è passata inosservata a Garko che si è difeso: “[Foto] che stava facendo di nascosto. Se avesse avuto il buon gusto e l’educazione di chiedere l’avrei fatta sicuramente”. Ma non è finita qui, visto che Gabriel ha poi aggiunto: “Per me definire una persona maleducata è ben altro. Ad esempio quando qualcuno cerca di fotografare una persona famosa o NON, di nascosto…”

“Decidere di fare una foto con chi te lo chiede non è comunque obbligatorio. Ma sembra che lo sia diventato”

“Decidere di fare una foto con chi te lo chiede non è comunque obbligatorio. Ma sembra che lo sia diventato, perché tutti ignorano il ‘momento'”, ha infine precisato. Il botta e risposta è stato captato anche da un ex storica dell’attore, Eva Grimaldi, che si è precipitata a spalleggiare Garko. “Tanti si improvvisano fan, poi vai a scoprire che sono amici di qualche paparazzo. Scusate, ma sto dalla parte di Gabriel. Essere fotografati di nascosto scoccia molto. Buone vacanze fraté!“. Ricordiamo che Eva e l’attore hanno vissuto una relazione sentimentale lunga circa quattro anni, tra il 1997 e il 2001.

Eva Grimaldi: “Gabriel aveva 15 anni meno di me, era ragazzino… diciamo che l’ho cresciuto io”

“Gabriel aveva 15 anni meno di me, era ragazzino, veniva dalla campagna, diciamo che l’ho cresciuto io… Io ho anticipato i tempi. Poi è arrivata Madonna… Mi è sempre piaciuta la carne fresca!”, ha detto senza filtri Eva Grimaldi a Paola Perego, in un’intervista di quest’estate (durante il programma ‘Non disturbare’). L’attrice, in quell’occasione, si è espressa anche circa le voci che vorrebbero l’attore gay: “Se Gabriel non avesse avuto questo grande mistero, non sarebbe diventato Gabriel Garko. È stata la sua fortuna. Perché c’è questa diceria? Chiedetelo a lui… Ma non lo dicono solo a lui”. “