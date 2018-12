Gabriel Garko gay? “Sono stufo”: l’attore si racconta a Chi

Che fine ha fatto Gabriel Garko? L’ultima intervista dell’attore a Chi

Gabriel Garko è tornato. Volutamente lontano dai riflettori per un breve periodo, l’attore ha scelto di raccontarsi in un’intervista concessa al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 5 dicembre. Negli ultimi mesi la vita del divo delle serie tv Mediaset è notevolmente cambiata, sia dal punto di vista lavorativo che da quello sentimentale. Gabriel è tornato single: non è più fidanzato con Adua Del Vesco, la siciliana di venti anni più giovane che lo aveva stregato sul set della fiction Non è stato mio figlio. “Sono cambiate tantissime cose nella mia vita, sia dal punto di vista affettivo, sia dal punto di vista lavorativo. Mi sono ritirato per un po’ dalle scene, e in questo periodo di ritiro mi sono finalmente ritrovato e sono più forte di prima”, ha dichiarato Garko, il cui vero nome è Dario Oliviero.

Gabriel Garko oggi è single e smentisce di essere gay

“Ho trovato una pace interiore che prima tutto sommato non avevo grazie a persone amiche e a libri sul pensiero e sulla fisica quantistica. Ho tagliato via i rami secchi, ho messo virgole dove serviva un punto e vicino a me ho scelto di avere solo due tipi di persone: quelle con le quali sto bene e condivido tutto e quelle di cui beneficio a uso e consumo”, ha aggiunto Garko. Che è tornato a parlare di una leggenda metropolitana che lo riguarda: “Io gay? Sono stufo di smentire. Chi è risolto non avrà mai bisogno di tacciare qualcun altro di quello che non è”.

Gabriel Garko è spaventato dall’amore dopo Adua Del Vesco

Sull’amore Gabriel ha invece rivelato: “Sono profondamente spaventato dall’amore e, mai come oggi, non so più se è meglio darsi o egoisticamente ricevere e basta. Non mi importa nulla del tempo che passa e l’idea che uno debba sposarsi e fare figli entro una certa età per compiacere una parte della società, mi dispiace, ma non fa per me”.