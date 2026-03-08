Gabriel Garko a Verissimo: “Ritocchi? In un anno e mezzo 14 operazioni con anestesia totale”

I ritocchini estetici, il matrimonio segreto con Giorgio, la smentita della fake news relativa al suo presunto desiderio di avere figli e tanto altro: Gabriel Garko è tornato a Verissimo, confidandosi con Silvia Toffanin su diversi aspetti della sua vita sentimentale. Con il marito tutto procede a gonfie vele. I due si sono uniti con rito civile lo scorso 2 dicembre. Pochissimi invitati, solamente quattro, e nessuna telecamera. Pochi giorni fa è trapelata sulla stampa una voce che ha sostenuto che il divo e Giorgio stessero provando a diventare genitori. Tutto falso.

Verissimo, Gabriel Garko: “Non voglio figli e sul coming out mi hanno incastrato”

“Hanno detto che sogno di diventare papà? Purtroppo ultimamente dicono cose sui social ed è difficile poi fare uscire la verità. Hanno scritto un articolo citando fonti di miei amici di Milano, bah. Lo dico qui: io non voglio figli. Ho 53 anni, ho perso il treno”. Così Garko conversando con Toffanin. Spazio poi alla scelta di fare coming out: “Ho dovuto fare uno sforzo a essere plateale, mi hanno incastrato perché qualcun altro lo avrebbe fatto per me con modi differenti. Se non mi avessero incastrato sarei uscito allo scoperto? Non è nel mio carattere fare cose plateali, a meno che sia costretto”.

La verità sui ritocchini: “In un anno e mezzo ho fatto circa 14 interventi”

Capitolo ritocchini: “La verità è che nel 2015 andai in un programma tv. Avevo avuto problemi di allergia per un farmaco che avevo preso. Ho avuto anche problemi di tiroide. Fatto sta che sono uscite foto ritoccate. Io ero basito perché tutti credevano a quelle foto. Erano state modificate”. In studio sono stati mostrati gli scatti incriminati e altri di quel periodo, in cui Gabriel appariva molto più naturale. In effetti pare proprio che qualcuno si sia divertito a modificare le immagini

“Vuoi sapere la verità Silvia? Io il botox in realtà l’ho fatto, ma molto prima, 10 anni prima. Nel 2015 non avevo fatto nulla. Non avrei fatto niente per ridurmi in quello stato”, ha aggiunto il divo che ha poi rivelato di aver avuto un serio problema nel 2022: “Quattro anni fa ho fatto un intervento con il laser per ridurre le occhiaie e è andato male. Mi sono rimaste cicatrici sottocutanee, ho dovuto fare altri interventi. Infatti sono sparito per un periodo. Ho subito interventi per risistemare le cose”.

In quel periodo si è sottoposto a tantissime operazioni: “In un anno e mezzo ho subito circa 14 interventi con anestesia totale. Una decina agli occhi, poi uno per un’ernia inguinale, due volte alle gambe e una al braccio, per gli infortuni a Ballando con le Stelle e sul set delle fiction“.

Le dichiarazioni su Eva Grimaldi

Garko ha anche parlato della finta love story con Eva Grimaldi, oggi sua grande amica: “Non volevo fingere con lei. Ero all’inizio di questo lavoro e non sapevo come funzionava. Fu deciso che dovevamo fare coppia. Uscì un’intervista nostra, ma in realtà mai l’avevamo rilasciata”. “Però io cosa potevo fare? Smentirla? Dovevamo tenere botta. C’è chi critica, ma solo chi ha vissuto certe situazioni può comprendere che non è facile uscirne. Comunque io ed Eva ci siamo sempre detti la verità, tra di noi”, ha concluso l’attore.