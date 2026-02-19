Gabriel Garko, un figlio con il marito? L’attore svela la verità con un amaro sfogo

Arriva la verità sulle ultime indiscrezioni che vedono Gabriel Garko pronto a diventare padre con il marito Giorgio. Ebbene l’attore smentisce categoricamente questi gossip e lo fa condividendo un duro sfogo. Appare amareggiato di fronte a questa fake news, che è stata lanciata proprio nelle scorse ore. Questo perché da lì sono nati vari attacchi, troppo pesanti, da parte di vari utenti sui social network. L’attore delle fiction Mediaset è convinto che se non uscissero fuori queste fake news si eviterebbero brutte situazioni come queste. In effetti, le parole e i commenti che vari utenti sui social hanno riservato alla coppia sono abbastanza forti.

Tale indiscrezione è nata con il nuovo numero del settimanale Oggi. La rivista dice di aver raccolto tali informazioni da amici milanesi di Garko, che di recente ha annunciato di essersi sposato, due anni fa, in gran segreto. Tali fonti avrebbero rivelato: “Vogliono donare il loro amore a un’altra vita”. Varie testate hanno poi riportato l’indiscrezione, parlando appunto della presunta volontà dell’attore, di recente impegnato nella fiction di successo Colpa dei sensi, di avere un figlio con Giorgio.

Questo gossip ha generato, come lo stesso Gabriel fa notare tramite il suo profilo ufficiale di Instagram, una serie di commenti poco carini. “Ma in che mondo viviamo”, “Se si continua così ci saranno più bambini con due mamme e due papà che bambini con una famiglia normale” e ancora “Donne non lo sarete mai, mettetevelo in testa”. Questi sono solo alcuni degli attacchi che l’attore italiano ha ricevuto in queste ore. Lui stesso scrive: “Questo e molto altro…”.

A detta dell’interprete le fake news giocherebbero un ruolo importante in tutto questo. Così inizia il suo duro sfogo:

“Come purtroppo ormai consuetudine, le Fake news si sostituiscono alla realtà al mero scopo di prendere in giro i lettori, scatenare i loro commenti più disparati e puntare alla viralità”

In questo modo, Garko smentisce categoricamente di avere intenzione di adottare un figlio insieme al marito Giorgio. E lo dice esplicitamente subito dopo:

“MI PREME CHIARIRE CHE NON HO ALCUNA INTENZIONE DI ALLARGARE LA MIA FAMIGLIA E SMENTISCO CATEGORICAMENTE QUANTO RIPORTATO DA ALCUNE TESTATE GIORNALISTICHE”

Inoltre, l’attore fa notare che negli attacchi che sta ricevendo vengono toccati argomenti abbastanza delicati, come la maternità surrogata e l’adozione. Garko ora si sta godendo la sua storia d’amore con l’avvocato palermitano, senza alcuna intenzione di procedere con altri passi dopo il matrimonio. Questo è poco ma sicuro, vista la sua smentita ufficiale.