Gabriel Garko a cuore aperto a Domenica In, ma un gesto indigna il pubblico

Gabriel Garko a Domenica In racconta la sua lotta: l’aiuto ricevuto dallo psicologo

Gabriel Garko si apre a Domenica In attraverso un’intervista con Mara Venier. Il noto attore italiano decide di lasciarsi andare e di parlare un po’ di tutto. In particolare, la conduttrice inizia a parlare della sua esperienza al Festival di Sanremo. Nove giorni prima di salire sul palco dell’Ariston, Gabriel ha dovuto affrontare una situazione molto complicata e dolorosa. Non aveva ancora parlato in televisione di quanto accaduto in quel periodo in quella casa presa in affitto. Un’esplosione improvvisa ha profondamente cambiato la sua vita. Garko racconta di essersi svegliato nell’inferno e di aver addirittura camminato sui vetri, senza ferirsi. Una donna purtroppo ha perso la vita durante questo incidente e, proprio per tale motivo, decide di non raccontare nei dettagli quanto accaduto. Dopo l’esplosione, Gabriel rivela di aver deciso di farsi aiutare da uno psicologo. Non riusciva a dormire al buio e aveva anche degli attacchi di panico. Fortunatamente, il percorso con lo psicanalista l’ha aiutato a tornare a vivere più serenamente la sua vita. “Molti pensano che andare dallo psicologo significhi essere malati, mentre in realtà è mettersi di fronte a uno specchio e vedere quello che si è”.

Gabriel Garko è single? L’attore non smentisce e non conferma: un gesto però non piace

Tanto dolore per Gabriel, che non sopporta più di vivere in un modo dove la gente sputa veleno su tutti. In particolare, l’attore non accetta coloro che tendono a criticarlo sulla sua vita privata. Proprio per tale motivo, ha scelto di allontanarsi dai social. Come già ha dichiarato in un’intervista su Chi, non risponderà più a determinate domande riguardanti la sua privacy. Scendendo nel dettaglio, non vuole più fare dichiarazioni riguardanti la sua vita sentimentale. Ed ecco che Mara nota un anello che indossa Garko. Quest’ultimo, con molta ironia, rivela che potrebbe essersi sposato. A questo punto, la Venier ipotizza che Garko non sia single. Ma l’attore non si sbilancia e lascia il dubbio nella conduttrice e nel pubblico. Intanto, ecco che spuntano diverse critiche nei confronti di Gabriel. Il pubblico accusa l’attore di non essere una persona educata, ma per quale motivo? L’interprete di Tonio Fortebracci in Onore e rispetto resta seduto appoggiando la scarpa sulla poltroncina.

Gabriel Garko con la scarpa sulla poltrona a Domenica In: il web indignato, Mara Venier sorpresa positivamente

Il gesto di Gabriel non viene per nulla apprezzato dal pubblico. Sono davvero tanti i telespettatori che criticano il comportamento dell’attore. In particolare, quella scarpa appoggiata sulla poltroncina ha provocato diverse critiche sul web. C’è chi lo accusa di essere addirittura un cafone. “Garko é un cafone con quel piede sulla poltroncina Mica stai a casa tua?” e ancora “Dite a Gabriel Garko che non si mettono i piedi,con le scarpe, sulle sedie e sulle poltrone. É antigienico!” Nel frattempo, Mara appare abbastanza sorpresa, invece, dall’attore. La conduttrice fa diversi complimenti a Gabriel: “Hai una sensibilità che non mi aspettavo, Hai avuto il coraggio di dire certe cose. Sei una persona speciale”. Oltre Mara, ci sono tanti telespettatori che non possono non commentare positivamente la sensibilità dell’attore. Infatti, nel corso di questa intervista riesce a mostrare il suo lato sensibile.