Gabriel Garko è finalmente approdato a Verissimo, dove ha dichiarato apertamente di essere gay. Prima di snocciolare aneddoti della sua infanzia e di svelare la verità sulle storie con Eva Grimaldi e Gabriele Rossi, l’attore ha voluto fare chiarezza sul suo compenso. Nei giorni scorsi Selvaggia Lucarelli ha insinuato che Garko abbia preso circa 60 mila euro per il suo coming out al Grande Fratello Vip e Verissimo. Una cifra assai sostanziosa che ha fatto storcere il naso a più di qualcuno. Nel salotto di Silvia Toffanin Gabriel – vero nome Dario Oliviero – ha ammesso di aver trovato offensivo certi attacchi e certe affermazioni nei suoi riguardi. L’interprete di tante fiction Mediaset ha voluto ricordare che tutti i personaggi famosi ricevono un compenso per le loro ospitate televisive e che di certo il suo “uscire allo scoperto” non è dipeso da una mera questione economica.

Gabriel Garko pagato per fare coming out? L’attore su tutte le furie

“Pagato per fare coming out? Da che mondo e mondo ogni personaggio famoso viene pagato per le sue ospitate televisive, al di là di quello che dice. Sembra che io dovevo fare beneficenza, o qualcosa di simile, per dire qualcosa su me stesso. Ho trovato certe affermazioni pericolose e offensive nei miei confronti e in quelli di tantissime altre persone”, ha dichiarato Gabriel Garko a Verissimo. Il coming out è arrivato solo ora perché il diretto interessato era stanco di sentire le bugie di Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip. “Ho visto Adua in difficoltà e mi dava fastidio dovesse continuare a tenere in piedi una recita per proteggermi”, ha puntualizzato Garko.

Silvia Toffanin a Verissimo piange per la lettera di Gabriel Garko

Nel corso della lunga intervista a Verissimo Gabriel Garko non ha nascosto le sue lacrime. La sua non è stata una vita facile e “proteggere” la sua vera essenza l’ha fatto soffrire per molto tempo. Commozione anche da parte della padrona di casa Silvia Toffanin. La conduttrice non è riuscita a trattenere certe emozioni davanti al filmato della lettera di Garko al Grande Fratello Vip. Un momento assai toccante per tanti italiani e pure per Silvia, che ha voluto a tutti i costi rivederlo nel suo programma. Gabriel è oggi felice di questo cambiamento: da qualche settimana sta frequentando una persona – la cui identità è top secret – che lo fa stare bene. Garko ha inoltre mantenuto un bel rapporto d’amicizia con Gabriele Rossi, collega e ballerino che ha amato per ben tre anni.