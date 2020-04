Alberto Malanchino è l’attore di Gabriel in Doc-Nelle tue mani, la fiction di Rai Uno con Luca Argentero

Tra i talentuosi attori di Doc-Nelle tue mani, la nuova fiction Rai con protagonista Luca Argentero, c’è anche il giovane Alberto Malanchino. Classe 1992, è l’interprete dello specializzando Gabriel Kidane. Malanchino non è nuovo al piccolo schermo: nonostante la sua carriera sia agli inizi, Alberto ha già lavorato in diverse ed importanti produzioni. Come La strada di casa, serie tv con Alessio Boni, dove ricopriva il ruolo di Bashir, il fisioterapista fidanzato di Milena. Ma ha recitato pure accanto a Daniele Liotti in Un passo dal cielo ed è stato protagonista di un episodio di Don Matteo.

Le origini di Alberto Malanchino: la madre è del Burkina Faso

L’attore di Doc-Nelle tue mani è italo-africano: la madre è infatti originaria del Burkina Faso. È stata la donna a trasmettere ad Alberto il grande amore per la recitazione. “Mio padre è italiano e nei primi anni Novanta è andato in vacanza in Burkina dove ha conosciuto mia madre. Un anno dopo sono tornati insieme in Italia”, ha raccontato Malanchino al settimanale Tele Sette. Il 27enne ha iniziato a recitare dopo il diploma di ragioneria, dividendosi tra studi, teatro e prime esperienze in tv e al cinema. Il ruolo di Gabriel in Doc è sicuramente una grande occasione per Alberto che, grazie al set, è diventato molto amico delle attrici Benedetta Cimatti e Silvia Mazzieri. La prima interpreta un personaggio che vedremo solo nella seconda parte della fiction mentre la seconda è la specializzanda Alba Patrizi.

Alberto Malanchino: Gabriel riserverà sorprese in Doc

“Gabriel è un ragazzo molto ambizioso, dallo spirito combattivo che nasconde la sua parte più sensibile ed emotiva e che riserverà più di una sorpresa fino alla fine del racconto”, ha assicurato Alberto Malanchino.