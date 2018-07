Gabbana contro Giulia De Lellis: “Ma chi è questa?”

Stefano Gabbana commenta Giulia De Lellis su Instagram

Stefano Gabbana, grande stilista ed imprenditore italiano, interviene su Instagram per commentare uno dei personaggi del gossip attuale. Nelle ultime ore, infatti, pare che Gabbana abbia lasciato un commento spinoso sotto un video di Giulia De Lellis postato sul profilo di Trash Italiano. La bella romana e il suo Andrea Damante, dopo essere stati paparazzati in atteggiamenti piuttosto intimi in Sardegna, hanno scaturito reazioni di tutti i tipi sui social. Tra cui anche la gioia dei fan della coppia per il tanto atteso e, finalmente, bacio in pubblico. Il web è letteralmente in delirio e con loro anche i personaggi famosi si lasciano scappare qualche pungente opinione. Oggi è toccato proprio a Gabbana dire la sua.

Gabbana dice di non conoscere la De Lellis

“Ma chi è ‘sta qua che continui a postare? Io non la conosco…forse sono antico.” commenta lo stilista in un primo momento e poi aggiunge: “Ma io non so veramente chi è ‘sta qua. Da dove è uscita?”. Sarà stata solo ironia, quella di Stefano Gabbana, o pura verità? Da quanto emerso negli ultimi giorni, però, in merito all’ormai famosa tesina di una giovane ragazza, con tema insolito su Giulia De Lellis, sembrerebbe risultato, anche in quell’occasione, un commento dello stesso socio di Dolce & Gabbana scritto contro l’ex corteggiatrice.

Stefano Gabbana cosa avrà contro Giulia?

Sulla tesina, quando la giovane studentessa azzardò ad un assurdo paragone tra Giulia e il giudice Giovanni Falcone, Gabbana si limitò a rispondere con un semplice “Ahahhahahah!” che, seppur breve e conciso, lasciò intendere quale fosse il suo pensiero. Insomma, abbiamo ben capito che il famoso imprenditore non si crea nessun tipo di problema a dire e, in questo caso, a scrivere ogni sua singola opinione in merito a quanto circola sul web. Si ricordano, infatti, altri scontri social tra il medesimo stilista e le varie icone dello spettacolo, italiano e straniero.