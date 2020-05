Futuro Vieni da Me: nubi sempre più dense sul programma, parla la Balivo

Vieni da Me, nubi sul futuro del programma di Rai Uno. Balivo presa in contropiede in diretta: “Dio vede e provvede”

Continuano a essere dense e plumbee le nubi sopra al programma di Rai Uno Vieni da Me. Nei giorni scorsi si sono rincorsi diversi rumors relativi al futuro della trasmissione: indiscrezioni hanno rivelato che la società di produzione Magnolia non ha ancora confermato la realizzazione del talk per la prossima stagione. In più ci sono anche degli spifferi che dicono che Caterina Balivo potrebbe defilarsi, per migrare altrove nel palinsesto (voci sussurrano che la presentatrice vorrebbe dedicarsi di più alla famiglia e starebbe cercando di posizionarsi su un programma meno impegnativo, non in onda quotidianamente). Alla luce di tutto questo, nella puntata odierna, Caterina, colta involontariamente in contropiede da Gigi Marzullo (ospite in studio), ha di fatto confermato che il futuro della trasmissione è tutt’altro che definito.

Vieni da Me tornerà nella prossima stagione? Balivo: “Dio vede e provvede”

“Due volte sono stato ospite al tuo programma, e non c’è due senza tre. Quindi quando cominci la prossima edizione di questo programma?”, ha domandato Marzullo sul finire dell’intervista. La padrona di casa è stata presa in contropiede: “Dio vede e provvede, finiamo il 29 maggio“. Gigi pare però non aver subito capito l’antifona e la punta d’imbarazzo della Balivo: “Finisci momentaneamente…” Caterina ha così tagliato corto: “Puoi tornare la settimana prossima”. A questo punto Marzullo ha chiuso con uno dei suoi proverbiali quesiti: “Poi chiudiamo: è finita quando è finita?”.

Vieni da Me, Francesca Fialdini in pole position per sostituire Caterina Balivo: il gossip

Il dialogo tra la Balivo e ‘l’inconsapevole’ Marzullo sembra quindi confermare ciò che hanno riportato i rumors nei giorni scorsi in merito al futuro di Vieni da Me. Tutto è ancora da definire. Unica certezza è che il programma chiuderà i battenti il 29 maggio 2020. Qualcuno ha anche ipotizzato che nella prossima edizione Caterina sarà sostituita da Francesca Fialdini. Chissà…