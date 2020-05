Francesca Fialdini sostituisce la Balivo a Vieni da me? L’indiscrezione

Francesca Fialdini sostituisce Caterina Balivo alla conduzione di Vieni da me? Gli ultimi rumors

Di un possibile addio di Caterina Balivo al suo talk show del pomeriggio di Rai 1 ne avevamo già parlato ieri: stando a quanto riportava il blog Chetvfa, la conduttrice potrebbe seriamente lasciare il timone di Vieni da me, il programma ispirato all’Ellen DeGeneres Show. I motivi? La donna non si è ancora pronunciata su tale decisione ma, stando agli ultimi rumors, Caterina starebbe pensando di allontanarsi dalla fascia quotidiana per dedicare più tempo alla sua famiglia. Questo ovviamente non significa che non vedremo più la Balivo in tv: stando a quanto riporta il portale TvBlog, ci sarebbe già pronta una degna sostituta per Vieni da me. Stiamo parlando di Francesca Fialdini, la quale occupa attualmente lo spazio della domenica pomeriggio dopo Domenica In con il talk Da noi… a ruota libera.

La Balivo in onda la domenica pomeriggio?

Come abbiamo già detto in precedenza, sembra che la conduttrice partenopea abbia bisogno di migrare verso nuove sfide televisive. Tvblog ha anticipato che la Rai starebbe pensando di sostituire la Balivo a Vieni da me con la Fialdini. Ma dove verrà piazzata quindi Caterina? Un’opzione sarebbe quella di una staffetta tra le due donne: la Balivo potrebbe approdare alla conduzione del settimanale in onda fra Domenica in e L’eredità nel pomeriggio della domenica. Un’ipotesi che potrebbe risultare assai vantaggiosa per la conduttrice napoletana: con un solo appuntamento settimanale avrebbe molto più tempo da dedicare ai suoi affetti. Ovviamente, queste restano ancora indiscrezioni: bisognerà attendere un segnale da parte delle due conduttrici per avere la conferma definitiva.

Il futuro palinsesto Rai

Non è ancora chiaro se vedremo un ritorno di Vieni da me il prossimo autunno. Chetvfa ha riferito che non sarebbe ancora arriva la notizia della conferma del programma alla società di produzione Magnolia. Inoltre, se davvero la Balivo andasse in onda la domenica pomeriggio, è da vedere se andrebbe a condurre la nuova edizione di Da noi…A ruota libera oppure un programma tutto nuovo. Vi terremo aggiornati.