Future Hits, anche l’ex di Di Benedetto: frase sibillina della collega

Questa sera, mercoledì 4 settembre, è andato in onda su Tv 8 Radio Zeta Future Hits, il concerto di Radio Zeta, stazione radiofonica del gruppo RTL. Sul palco si sono susseguiti tutti gli artisti più in voga tra i giovani al momento, che hanno eseguito le loro hit estive. Tra di loro c’è stato anche l’ex fidanzato di una delle conduttrici, Paola Di Benedetto. Quest’ultima ha difatti avuto una relazione con Federico Rossi, membro del duo musicale Benji e Fede. Al momento della presentazione del gruppo, la sua collega Giulia Laura Abbiati si è abbandonata ad una frase che per qualcuno è quasi sembrata un messaggio nei confronti di Di Benedetto. Scopriamo che cosa ha detto.

Dopo il grande successo di Power Hits Estate, il concerto di RTL 102.5, a distanza di una sola sera è andato in onda su Tv 8 Radio Zeta Future Hits, l’evento di Radio Zeta con tutti gli artisti più in voga tra i giovani. I cantanti si sono susseguiti sul palco eseguendo le loro hit estive e tra questi ci sono stati anche Benji e Fede. Il duo si è da poco riunito e ha cantato il suo successo “Musica Animale”. Uno dei due, precisamente Federico Rossi, ha avuto una relazione proprio con una delle presentatrici della serata: Paola Di Benedetto. E’ stata proprio quest’ultima a chiamare i due sul palco, annunciando la loro canzone dopo che il collega Luigi Santarelli ha parlato della loro reunion.

Il messaggio sibillino di Giulia Laura Abbiati a Paola Di Benedetto

E’ stato a quel punto che, Giulia Laura Abbiati, si è riallacciata alle parole di Santarelli facendo un discorso che è suonato un po’ come un messaggio sibillino nei confronti di Paola Di Benedetto. La conduttrice ha difatti parlato di come le grandi amicizie facciano giri immensi, talvolta perdendosi per poi ritrovarsi, esattamente come fanno i veri amori. Che abbia voluto appunto dire qualcosa alla sua collega?

Di seguito le parole precisa di Abbiati:

Voglio dire una cosa. Le grandi amicizie, quelle vere, quelle profonde, sono un po’ come i veri amori: fanno dei giri immensi e poi ritornano.

La reazione di Paola è stata esemplare. La conduttrice non ha difatti commentato, limitandosi a chiamare sul palco gli artisti. Tuttavia mentre i suoi colleghi parlavano del duo ha distolto lo sguardo e fatto un’espressione un po’ strana.