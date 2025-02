Fuorionda contro Lucarelli, caos a La vita in diretta: cosa è stato detto

Fuorionda a La Vita in Diretta contro Selvaggia Lucarelli. La giornalista si è collegata da Sanremo. Si trova in riviera in quanto opinionista del Dopofestival. Nel talk show di Alberto Matano è intervenuta per commentare diverse vicende relative al Festival. Ad un certo punto si è scontrata con la collega Marinella Menegoni, ospite in studio. Cosa è successo? La Lucarelli, nelle scorse ore, ha in parte stroncato il brano “Quando sarai piccola” di Simone Cristicchi, andando controcorrente rispetto a gran parte della critica. Menegoni ha commentato tale vicenda ed è scattato il caos.

“Ogni linguaggio rappresenta un sentimento in modo diverso, con tutto rispetto io sono terrorizzata dalla signora, di lei (Selvaggia Lucarelli) che è peggio di me. In confronto a lei, io sono una dilettante”, ha dichiarato Menegoni. Pronta la reazione di Selvaggia: “Non capisco questi toni che si hanno nei confronti di una collega”. “Nessun tono, esprimo solo un parere diverso, che mi frega?”, la difesa di Venegoni. Controreplica lucida della Lucarelli: “Io non direi mai che sono terrorizzata da lei che è peggio di me perché non la vedo nelle vesti di una megera e di una strega. Mai direi una cosa così di un uomo o una donna. Ma soprattutto di una donna altrimenti la si descrive come una strega”.

Matano, accortosi che la tensione stava crescendo, ha provato a sviare, collegandosi con Elettra Miura Lamborghini che si trova a Sanremo. Ed è in questo momento che si è verificato il fuorionda. “Mamma mia, mi sono fatto un’amica”, ha sussurrato sarcasticamente Venegoni credendo di avere il microfono chiuso. “Non vede l’ora”, ha risposto Luca Tommasini, anche lui presente in studio e anche lui non pensando di avere l’audio aperto. Il fatto è che ha sentito tutto anche la Lucarelli che naturalmente e giustamente non ha lasciato correre: “Una dice mamma mia, uno dice… Alberto, dì ai tuoi ospiti di non farsi sentire, che io sento tutto. Non è carino”.

Matano, avendo intuito che la situazione stava sfuggendo di mano, ha messo rapidamente una pietra sopra alla faccenda, dicendo a Tommasini, Venegoni e Lucarelli di chiamarsi e di spiegarsi privatamente: “Chiaramente vi telefonerete che io non ho sentito cosa è stato detto”. “Ha detto che “non vedevo l’ora”, ha sottolineato Selvaggia. Il conduttore ha però tirato dritto per non rimanere impantanato nelle polemiche. “Mi scuso se è stato detto qualcosa di spiacevole”, ha chiosato Matano per poi cambiare tema.