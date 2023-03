Scivolone su Ultimo in un programma di “RTL 102.5”: pioggia di critiche sul web per un commento fuori luogo sul cantante

Scivolone a “RTL 102.5″. Ieri, il 28 febbraio, la radio ha ospitato Ultimo, che in questi giorni è impegnato in un tour promozionale per il suo nuovo album intitolato ‘Alba’. Quest’ultimo prende il nome dall’omonima canzone presentata al Festival di Sanremo. Il cantautore romano ha rilasciato un’intervista agli speaker Nicoletta Deponti e Niccolò Giustini nel programma “Password”, in cui ha parlato della recente esperienza sanremese e ha raccontato i retroscena del suo ultimo lavoro musicale. Nonostante il carattere notoriamente timido di Niccolò Moriconi (questo è il suo vero nome), l’intervista sembrava essere andata piuttosto bene e il giovane si era lasciato anche andare a confessioni personali. Tuttavia, poco dopo la chiacchierata, è spuntato un fuorionda in cui si possono vedere i due conduttori radiofonici commentare l’intervista in maniera decisamente spiacevole.

Ultimo ha confessato più volte di avere difficoltà nel rilasciare interviste a causa della sua naturale riservatezza. Questo si è manifestato anche durante il programma di Rtl, dove il giovane evitava spesso il contatto visivo con i conduttori e appariva un po’ timido. Nonostante Niccolò abbia risposto senza alcun problema a tutte le domande, il suo modo di essere è stato giudicato in maniera poco carina dagli speaker. I due, infatti, stavano parlando dell’intervista appena conclusa e la conduttrice Nicoletta Deponti si è lasciata andare ad un commento di pessimo gusto. “Non sta mica a posto”, ha detto riferendosi al cantante.

la signora in questione durante tutta l’intervista ha “elogiato” niccolò dicendogli cose del tipo “sei troppo bravo” “ma come fai” eccetera. per poi dare quest’affermazione “non è mica apposto”. sinceramente rimango senza parole di fronte a certe cose, che maleducazione. pic.twitter.com/0LAnsVYKsx — mery (@meeryconlae) February 28, 2023

La furia dei fan di Ultimo

I fan del 27enne hanno reso subito virale il video del fuorionda, riempendolo di commenti indignati e critiche contro la speaker radiofonica. In particolar modo, hanno sottolineato l’incoerenza della donna, che poco prima aveva riservato diversi complimenti al cantante, per poi denigrarlo alle spalle. Inoltre, ciò che ha fatto maggiormente imbestialire i seguaci di Ultimo è che, proprio durante l’intervista, lui aveva parlato di questo suo lato e delle difficoltà che ha nell’esprimersi. “A volte passo per quello che non sono, sono molto timido e passo per essere schivo, riesco ad esprimermi solo nelle canzoni. In un brano del disco dico ‘resta con me mentre cammino da solo’, amo chi sta al mio fianco ma mi piace anche star solo”, aveva detto alla radio.

Dopo la brutta figura della sala stampa durante la finale del Festival, il cantautore è stato ‘vittima’ di una nuova irrisione. In ogni caso, Ultimo ne sta uscendo da gran signore e il suo comportamento riservato è stato criticato solo dai volti della radio. I due speaker si sono resi protagonisti di una scena veramente triste e in molti sostengono che Nicoletta Deponti debba delle scuse al cantautore, che per il momento, però, non sono ancora arrivate.